Im Mai kam ihr Sohn zur Welt, jetzt erfolgte die Trennung: Wie Jason Derulo selbst mitteilte, ist er nicht mehr mit Jena Frumes liiert.

Ihr Sohn ist noch kein halbes Jahr alt und dennoch ist jetzt alles vorbei: Jason Derulo (32) und seine Freundin Jena Frumes (28) sind kein Paar mehr. Das gab der Musiker via Twitter bekannt. "Jena und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen", schrieb Derulo in seinem Statement. Sie sei zwar eine wunderbare Mutter, aber nur eine Trennung würde die jeweils besten Versionen von ihnen hervorbringen. Nur so könnten sie "die besten Eltern" sein.

Am 8. Mai 2021 kam der erste gemeinsame Sohn des Paares zur Welt. Im Sommer 2020 gab Derulo in einem Interview bekannt, dass er Frumes kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitness-Studio kennengelernt hatte und die beiden wenig später ein Paar wurden. Im Dezember sprach er zum ersten Mal öffentlich über seinen Kinderwunsch. Zu diesem Zeitpunkt war seine Freundin bereits schwanger, was die beiden aber erst im März 2021 mit der Öffentlichkeit teilten.