Jason Momoa ist als Aquaman bekannt, doch der Schauspieler könnte womöglich schon bald weitere Superhelden-Rollen übernehmen.

Hollywood-Star Jason Momoa (43) scheint eine strahlende Zukunft bei DC bevorzustehen. Der Schauspieler deutete jetzt an, dass er wohl auch nach "Aquaman and the Lost Kingdom" in der Rolle des Aquaman zurückkehrt sowie weitere Superhelden spielen wird. Im Rahmen des Sundance Film Festivals habe Momoa laut eines Berichts des Branchenportals "Deadline" erklärt, was auf ihn zukommt.

"Ich liebe [James] Gunn und es wird ein paar wirklich coole Dinge geben, die sie mit DC machen - und ich werde definitiv in mehr als nur einem sein", habe er auf die Frage erwidert, wie die Zukunft des DC-Superhelden-Universums aussehe. James Gunn (56) ist neben Peter Safran (57) der Co-Vorsitzende der DC Studios. Es gebe demnach für Momoa, der auch in "Game of Thrones" zu sehen war, Platz in mehreren Rollen. Daran wolle er sich gerne versuchen, schließlich hätten auch andere Schauspieler dies bereits getan.

"Ich werde immer Aquaman sein"

Seine Antwort auf die Frage, ob er wie andere Darsteller nun nicht mehr bei DC auftreten werde, lautete demnach: "Ich werde immer Aquaman sein und dafür gibt es viel Entwicklung. Ich gehe also nirgendwo hin und es ist sehr aufregend." Ende 2022 war unter anderem bekannt geworden, dass sein Kollege Henry Cavill (39) nicht mehr Superman spielen wird.

Erst kürzlich habe der 43-Jährige sich mit David Zaslav (63), CEO von Warner Bros. Discovery, getroffen. "Wir haben eine besondere Beziehung. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen", gab sich Momoa geheimnisumwoben. Gleichzeitig bezeichnete er den Entertainment-Riesen Warner Bros., zu dem die DC Studios gehören, als "ein Zuhause". Es gebe viele Dinge, "die wir da drüben tun werden".

Momoa schlüpfte 2016 in die Rolle des Aquaman und war 2018 dann erstmals in einem eigenen Film des Helden ("Aquaman") zu sehen. An Weihnachten 2023 soll der Nachfolger "Aquaman and the Lost Kingdom" erscheinen.