Nach einem Jahr haben der "Selling Sunset"-Immobilienmakler und seine Freundin Marie-Lou Nürk sich getrennt. Schuld war die große Distanz.

Jason Oppenheim (46) und Marie-Lou Nürk (25) haben sich nach rund einem Jahr getrennt. Die Beziehung zwischen der jungen Deutschen und dem aus "Selling Sunset" bekannten Immobilienmakler hatte in Firmen- und Fan-Kreisen für Aufsehen gesorgt. Grund für die Trennung ist aber nicht der große Altersunterschied - sondern die große Distanz.

Auf Instagram postete Oppenheim ein Foto in seinen Stories, auf dem die zwei aufs offene Meer hinausblicken. "Während wir uns immer noch lieben und umeinander sorgen, hat sich gezeigt, dass die Distanz zwischen uns eine zu große Herausforderung ist, um sie zu überwinden", schreibt der 46-Jährige dazu. Die beiden würden enge Freunde bleiben, weiterhin viel miteinander reden und sich gegenseitig unterstützen. Weiter schreibt Oppenheim: "Wir danken jedem für die Unterstützung für unsere Beziehung."

Marie-Lou Nürk arbeitet als Model, wohnt aktuell in Paris und pendelte seit der Beziehung zwischen der französischen Hauptstadt und Los Angeles, Kalifornien, hin und her. Die beiden teilten dort laut "People" ein rund 500 Quadratmeter großes Apartment im Wert von 18 Millionen US-Dollar.

Er zog sie sogar der Oppenheim Group vor

Die 25-Jährige war ein Jahr lang mit dem Immobilienmogul zusammen, nachdem sie sich im Juli 2022 in einem Urlaub kennengelernt hatten. Wie in der sechsten Staffel der Realityshow zu sehen ist, hatte Oppenheim seine Firma, das Maklerbüro The Oppenheim Group, für eine Europareise mit seiner Freundin sogar drei Wochen lang an eine Vertretung abgegeben - sehr untypisch für den "Businessman". Auch in der "Today"-Show hatte Oppenheim im Mai noch betont, dass er und Nürk trotz Fernbeziehung sehr verliebt seien.