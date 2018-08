Das wurde aber auch Zeit! Seit 2010 gehen Action-Star Jason Statham (51, "The Transporter") und Unterwäschemodel Rosie Huntington-Whiteley (31) nun schon gemeinsam durchs Leben. Seit zwei Jahren sind die beiden sogar verlobt, zu einer Hochzeit ist es jedoch noch nicht gekommen. Die Geburt ihres Sohnes Jack im Juni 2017 durchkreuzte ihre früheren Pläne. Jetzt soll das Warten auf eine offizielle, gemeinsame Zukunft aber endlich ein Ende haben, der Hochzeitstermin steht fest.

Zumindest meldet das die britische Zeitung "Mail on Sunday". Aus dem nahen Umfeld des Paares will das Blatt erfahren haben, dass sich Statham und seine Verlobte Ende des Jahres 2018 das Jawort geben wollen - mit einer gigantischen Silvesterparty auf ihrem Anwesen in den Hollywood Hills. Die Einladungen zu dem Spektakel am 31. Dezember sollen schon in Kürze verschickt werden.

Jubelstimmung dank "The Meg"

Einen Grund zum Feiern hätte der 51-jährige Hollywood-Star aber auch schon jetzt. Während sein neuer Warner-Bros-Kinofilm "The Meg" von anderen Produktionsfirmen anfänglich eher müde belächelt wurde, schlägt dieser nun wi­der Er­war­ten ein wie eine Bombe. In Nordamerika spülte der Hai-Horrorstreifen ganze 120 Prozent mehr Umsatz in die Kinokassen ein als von den meisten Analysten erwartet. Seit dem 9. August ist "Meg" auch in den deutschen Kinos zu sehen.