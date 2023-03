von Julia Mäurer Jason Sudeikis und Olivia Wilde streiten sich vor Gericht um das Sorgerecht für ihre Kinder. Aus Unterlagen geht nun hervor, wie groß das Vermögen der Schauspielerin ist – und wofür sie monatlich ihr Geld ausgibt.

Sie galten mal als eines der Traumpaare Hollywoods, inzwischen verbindet Jason Sudeikis und Olivia Wilde vor allem ein erbitterter Sorgerechtsstreit um ihre Kinder. Die beiden Schauspieler waren von 2011 bis 2020 liiert und haben eine achtjährige Tochter sowie einen sechsjährigen Sohn. Vor einem Gericht in Los Angeles streiten Sudeikis und Wilde unter anderem darum, wo die beiden Kinder in Zukunft leben sollen.

Olivia Wilde besitzt Vermögen von rund zehn Millionen Dollar

Während Wilde darauf plädiert, dass sie bei ihr in Los Angeles bleiben sollen, will Sudeikis sie zu sich nach New York holen. Zweimal hat der 47-Jährige bereits einen Antrag gestellt, dass der Prozess von der West- an die Ostküste der USA verlegt werden soll – zweimal wurde der Antrag abgewiesen, zuletzt am vergangenen Donnerstag. Wilde wirft ihrem Ex-Partner vor, "hinterhältig" zu sein und "in böser Absicht" zu handeln. Zudem unterstellt sie ihm, das Verfahren unnötig hinauszuzögern, um sie finanziell an ihre Grenzen zu bringen.

Der britischen Zeitung "Daily Mail" liegen Gerichtsdokumente vor, aus denen hervorgeht, wie viel Geld Olivia Wilde besitzt und welche Kosten sie monatlich hat. Demnach verfügt die 39-Jährige über ein Vermögen von rund zehn Millionen Dollar. Die Summer ergibt sich zum Großteil aus Aktien und Immobilien-Eigentum. Rund 645.000 Dollar lagere Wilde auf Bankkonten.

Ihr monatliches Einkommen wird mit circa 71.000 Dollar beziffert. Dem gegenüber stehen Ausgaben von rund 107.000 Dollar pro Monat, unter anderem für eine Hypothek in Höhe von fast 59.000 Dollar. Knapp 6500 Dollar muss Wilde für Nebenkosten wie Gas, Wasser und Strom aufbringen, mit rund 4000 Dollar schlagen Wäsche- und Reinigungskosten zu Buche. Für die Betreuung ihrer Kinder hat sie 7500 Dollar angegeben plus 5900 Dollar für die Schule. Fast schon bescheiden muten dagegen 500 Dollar für Kleidung an.

Jason Sudeikis soll reicher sein als Olivia Wilde

Trotzdem könne es sich Wilde nicht leisten, den Gerichtsstreit ewig in die Länge zu ziehen, heißt es aus ihrem Anwaltsteam. "Während die Details von Jasons Finanzen derzeit nicht bekannt sind, da er sich geweigert hat, auf grundlegende Fragen zu antworten, ist sie sich bewusst, dass er viel wohlhabender ist als sie selbst", zitiert die "Daily Mail".

Der Sorgerechtsstreit zwischen Olivia Wilde und Jason Sudeikis war im vergangenen Jahr publik geworden, als sie Gerichtsunterlagen erhielt, während sie live auf einer Bühne stand und ihren Film "Don't Worry Darling" vorstellte. In einem Interview mit der Zeitschrift "Variety" sagte die Schauspielerin später über den Moment: "Ich war bei der Arbeit. Und in jedem anderen Arbeitsumfeld hätte das als Angriff gegolten. Es war wirklich verstörend. Traurigerweise hat mich das nicht total überrascht. Es gibt einen Grund dafür, warum ich diese Beziehung beendet habe."

Quellen: "Daily Mail", "Page Six", "Variety"