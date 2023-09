Neun Jahre waren sie liiert, nach ihrer Trennung stritten Olivia Wilde und Jason Sudeikis öffentlich um das Sorgerecht für ihre beiden Kinder. Jetzt hat das Ex-Paar eine Lösung für Betreuung und Unterhalt gefunden.

Jason Sudeikis und Olivia Wilde haben sich offenbar in Sorgerechtsfragen geeinigt. Aus Gerichtsdokumenten, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, geht hervor, dass sich das Ex-Paar das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder Otis und Daisy teilen will. Die Kinder werden wochenweise bei je einem Elternteil leben. Zudem soll Sudeikis Wilde monatlich 27.500 US-Dollar an Unterhalt zahlen. Als Grundlage diene das geschätzte Einkommen des "Ted Lasso"-Stars. Während Sudeikis 2023 rund 10,5 Millionen Dollar verdient haben soll, liegt Wildes Einkommen bei 500.000 Dollar. Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass Sudeikis zusätzlich zu den Unterhaltszahlungen 25 Prozent von Wildes Kinderbetreuungskosten übernehmen muss.

Bereits im Februar 2023 berichtete das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Umfeld des Ex-Paares, dass sich Sudeikis' Anwalt an einen New Yorker Richter gewandt hatte, um Fragen des Kindesunterhalts zu klären. Das Gericht soll daraufhin einen Anhörungstermin angesetzt haben. Darüber habe sich wiederum Olivia Wilde verwundert gezeigt, da sich sowohl ein New Yorker als auch ein kalifornisches Gericht darauf geeinigt hätten, sämtliche Sorgerechtsangelegenheiten in Los Angeles zu behandeln.

Sorgerechtsdokumente wurden Olivia Wilde auf Bühne überreicht

Der Sorgerechtsstreit der Ex-Partner war öffentlich geworden, als Wilde im April 2022 bei der CinemaCon in Las Vegas live auf der Bühne Gerichtsdokumente überreicht bekam. Sie erhielt einen großen, gelben Umschlag, auf dem die Worte "persönlich und vertraulich" zu lesen waren. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet hatte, soll Sudeikis nicht gewusst haben, dass Wilde die Papiere auf diese öffentliche Weise zugestellt werden würden.

Florence Pugh "Don't Worry Darling": Zoff hinter den Filmkulissen und sie spielt die Hauptrolle 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Die britische Schauspielerin Florence Pugh spielt die weibliche Hauptrolle in dem Thriller "Don't Worry Darling", der am Montagabend beim Filmfestival in Venedig Premiere feiert und Ende September in die Kinos kommt. Bereits vor seinem offiziellen Start sorgt der Streifen für reichlich Wirbel, weil es Differenzen zwischen Pugh und Regisseurin Olivia Wilde geben soll, was die 38-Jährige dementiert. Pugh wird allerdings darauf verzichten, den Film bei der Pressekonferenz in Venedig zu bewerben. Angeblich schaffe sie es aus Termingründen nicht rechtzeitig nach Italien, berichtet das Branchenblatt "Variety". Auf dem roten Teppich will sich die 26-Jährigen dagegen zeigen. Mehr

Wilde glaubte Sudeikis nicht. In einem späteren Interview mit "Variety" warf sie ihm vor, dass ihr Ex-Partner sie "sabotieren" wollte. Der Vorfall sei "wirklich bösartig" gewesen, sagte sie weiter. Zudem hätten ihre Kinder sehr darunter gelitten.

Zuletzt schienen Wilde und Sudeikis ihre Unstimmigkeiten beigelegt und ihre freundschaftliche Beziehung als Eltern wieder aufgenommen zu haben. Laut "Daily Mail" feuerten sie am vergangenen Wochenende in Los Angeles gemeinsam ihren neunjährigen Sohn Otis bei einem Fußballspiel an.

Wilde und Sudeikis waren seit 2011 ein Paar und seit 2013 verlobt. Im November 2020 gaben die beiden Schauspieler ihre Trennung bekannt.

Lesen Sie auch: