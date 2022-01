Javier Bardem sprang einst als Bond-Girl verkleidet aus einer Torte und sang für Daniel Craig ein Geburtstagslied von Marilyn Monroe.

Eine ganz besondere Überraschung hatte Schauspieler Javier Bardem (52) vor einigen Jahren für seinen britischen Kollegen Daniel Craig (53). Im Bond-Girl-Outfit sprang der spanische Hollywood-Star aus einer Torte und trällerte ein Geburtstagslied für den Jubilar. Davon erzählten die beiden während ihres Gesprächs für Variety's "Actors on Actors"-Serie.

Damals feierten sie gemeinsam Geburtstag. Bardem hat am 1. März, Craig am 2. März.

Bond-Girl-Performance machte Bardem Mut

Oscar-Preisträger Bardem musste auch für seinen neuen Film "Being the Ricardos" (2021) singen. Dass seine "Happy Birthday"-Performance für Craig seine erste derartige Gesangserfahrung war, habe ihn vor den Dreharbeiten unsicher gemacht, verriet er nun. "Ich bin nicht musikalisch, abgesehen davon, dass ich als Bond-Girl verkleidet aus Geburtstagstorten herausspringe. Ich habe 'Happy Birthday to You' in meiner besten Marilyn-Monroe-Imitation gesungen", betonte er.

"Ich erinnere mich, dass du in Frauenkleidern warst, aber ich weiß, dass das eine ganz andere Geschichte ist", scherzte Craig. Doch dieser antwortete lachend: "Ich komme aus einer Torte. Ich sollte an diesem Abend das Bond-Girl sein, und oh mein Gott, ich war es!"

An anderer Stelle des Gesprächs lobten sich die Stars gegenseitig und erklärten, dass sie gerne wieder zusammenarbeiten würden, nachdem Bardem 2012 in "Skyfall" einen Bond-Bösewicht spielte. Craig verkörperte den britischen Geheimagenten in fünf Filmen.