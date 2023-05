Jay-Z möchte ein Casino am Times Square in New York eröffnen.

Wenn es nach Rapper Jay-Z geht, bekommt der Broadway bald sein erstes Casino. In einem offenen Brief hat er sich an alle New Yorker gewandt.

Ein Casino in New York zu eröffnen, ist gar nicht so leicht. Die Stadt New York muss dafür eine Lizenz vergeben - und die ist heiß begehrt: Viele hochkarätige Bieter wetteifern um die Möglichkeit, ein eigenes Casino in der Metropole aufmachen zu können. Unter ihnen ist auch Superstar Jay-Z (53), der diesen Traum zusammen mit seiner Entertainment-Agentur Roc Nation in die Tat umsetzen möchte.

Jay-Z träumt von einem Casino am Times Square

Um seinen Traum vom eigenen Casino am New Yorker Times Square Realität werden zu lassen, hat der Rapper und Musikproduzent nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen: In einem offenen Brief, der von Roc Nation auf Instagram veröffentlicht wurde und in mehreren New Yorker Tageszeitungen gedruckt wurde, wendet sich der 53-Jährige an die Einwohner des Big Apple und bittet sie, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen.

In dem Schreiben mit der Überschrift "Es ist Zeit, Times Square" legen Jay-Z und seine Agentur unter anderem dar, wie ihr "innovativer Plan" den Stadtbewohnern zugutekomme. Konkret geht es um die Eröffnung eines neuen Caesars Palace Casinos, das einem Bericht von "TMZ" zufolge im achten Stock eines bereits bestehenden Wolkenkratzers am Times Square eröffnet werden soll. Weil sich das Casino in unmittelbarer Nähe zum Broadway befinden würde, seien einige Theater-Besitzer und -Produzenten strikt gegen die Eröffnung einer Luxus-Spielhalle.

Broadway als perfekter Casino-Standort?

In dem offenen Brief kündigen Jay-Z und sein Team an, dass ihr Plan nicht nur zusätzliche Touristen in die Stadt bringen werde, sondern dass er auch das Leben der New Yorker verbessern werde. Die Eröffnung eines Casinos am Times Square wirke sich unter anderem positiv auf die Geschäfte in der Umgebung aus, der öffentliche Nahverkehr profitiere davon, es werde stärker in die Abwasserentsorgung und Sicherheit investiert. Der Geschäftsplan schütze die Interessen der Schauspieler, Produzenten, Theater-Angestellten, Autoren und Schirmherren, die das Herz und die Seele des Broadways repräsentieren.

Ein Caesars Palace am Times Square würde allen in New York zugutekommen: den Gastronomie-Mitarbeitern in der Gegend, dem Einzelhandel und der umliegenden Nachbarschaft. "Unser Angebot sieht 115 Millionen Dollar für verschiedene Theaterprogramme vor, die auch Tagesstätten für Broadway-Mitarbeiter und ihre Familien umfassen", kündigt der Brief an. Mit dem neuen Casino wolle man die Energie des Times Square einfangen.

Unter allen Bietern seien Jay-Z und Roc Nation die einzige Partei, die ein Casino am berühmten Times Square eröffnen wollen. Alle anderen Bieter würden sich für andere Orte in New York bewerben. Demnach soll bis zum Ende des Jahres unter allen Einreichungen der Gewinner der neuen Lizenz ausgewählt werden.