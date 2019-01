Donnerstagabend geht's los! Die neue Musik-Show "My Hit. Your Song." (17.01., 20.15 Uhr) startet auf ProSieben. Moderatorin Jeannine Michaelsen (37) hat unter anderem die Sänger Jason Derulo (29, "Goodbye") und Olly Murs (34, "That Girl") zu Gast. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Moderatorin, welcher Star ihr am besten gefallen hat, wie sich die Show von der Konkurrenz abhebt und auf welche Musik sie privat steht.

Musikshows erfreuen sich im deutschen TV wachsender Begeisterung. Warum ist das so?

Jeannine Michaelsen: Musik macht Spaß, berührt und verbindet. Vielleicht ist es das schon!

In "My Hit. Your Song." interpretieren die Musiker Lieder ihrer Kollegen neu. Was ist das Besondere an der Show?

Michaelsen: Die Musiker stecken viel Liebe und Mühe in ihre Interpretationen der Hits. Es gibt wahnsinnig tolle, rührende und ungeplante Momente. Die Stars sind aus ehrlichem Interesse dabei, dadurch ergibt sich eine besondere Stimmung. Wir kosten jeden besonderen Moment richtig aus...

Natürlich drängt sich der Vergleich mit der VOX-Show "Sing meinen Song" auf. Was ist der Unterschied zu "My Hit. Your Song."?

Michaelsen: Abgesehen davon, dass wir in einem Riesenstudio vor großem Publikum drehen, covern bei uns nicht Musikstars untereinander ihre Lieder. Bei "My Hit. Your Song" erhalten hochtalentierte Musiker die Chance, vor großen Namen aus dem Musikgeschäft mit deren Songs aufzutreten. Außerdem haben wir einen Wettbewerbscharakter, ohne eine Wettkampfshow zu sein.

Von welchem Teilnehmer waren Sie als Moderatorin am meisten begeistert?

Michaelsen: Jeder Künstler hat so viel Herzblut in seine Performance gesteckt, da kann ich keinen Favoriten rauspicken.

Welches Lied in seiner neuen Fassung, hat Ihnen am besten gefallen?

Michaelsen: Es ist nicht leicht, hier einen Song hervorzuheben. Viele Versionen haben mich überrascht, es hat einfach alles richtig Spaß gemacht. Es gab aber zum Beispiel eine sehr abgedrehte Version von "Dear Darling" von Olly Murs, oder die wunderschöne ruhige Version vom Pur-Song "Abenteuerland", so toll. Es gab einfach so wahnsinnig viel.

Welchen Musikgeschmack haben Sie privat?

Michaelsen: Ich mag es rockig.

Welchen Star - wenn Sie frei auswählen dürften - würden Sie in Ihrer Show gerne begrüßen?

Michaelsen: Das ist einfach: unbedingt Dave Grohl.