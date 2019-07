Das Tennisfinale der Herren in Wimbledon wurde am Sonntag zu einer echten Sensation. Das Match zwischen Novak Djokovic (32) und Roger Federer (37) ging nicht nur als längstes Endspiel in die Geschichte des Turniers ein, es wartete auch mit jeder Menge Berühmtheiten unter den Zuschauern auf. Eine von ihnen: Amazon-Chef Jeff Bezos (55), der den Anlass nutzte, um seine neue Freundin, US-Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez (49), der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Geturtel in der Royal Box

Wie Bilder des gemeinsamen Pärchen-Auftritts zeigen, schienen sich Bezos und Sanchez in der Royal Box sichtlich wohl zu fühlen. Immer wieder lehnte sich der Amazon-Chef, der als reichster Mann der Welt gilt, zu der 49-Jährigen hinüber, flüsterte ihr etwas ins Ohr und tauschte Zärtlichkeiten aus. Sie erwiderte dies mit einem Lächeln.

Im Januar dieses Jahres hatten Bezos und seine Ex-Frau MacKenzie (49) ihre Trennung via Twitter öffentlich gemacht. Im April folgte die Scheidung, in deren Rahmen der Amazon-Chef Aktien im Wert von 38 Milliarden Dollar (rund 33,7 Milliarden Euro) an seine einstige Liebe abtrat. MacKenzie Bezos wurde dadurch zur drittreichsten Frau der Welt.