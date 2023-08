Lauren Sanchez und Jeff Bezos lassen es krachen. Das Paar kaufte kürzlich erneut eine sündhaft teure Villa – diesmal in Florida.

Indian Creek Island Eine Villa geht noch: Jeff Bezos und Lauren Sanchez legen sich Millionen-Palast in Florida zu

von Christian Hensen Eigentlich ist ihr Zuhause aktuell auf See, denn Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sanchez verbringen den Sommer an Bord der "Koru". Doch an Land baut das Paar sein Immobilien-Portfolio trotzdem aus.

Nachdem er seine aktive Karriere an den Nagel gehängt hat, ist Amazon-Gründer Jeff Bezos offenbar damit beschäftigt, sein angehäuftes Vermögen zu genießen. Aktuell wird das auf rund 161 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seine Verlobte Lauren Sanchez kann ebenfalls auf ein beachtliches Finanzpolster zugreifen, wenn es auch im Vergleich fast mickrig wirkt. Die Schauspielerin und Unternehmerin soll immerhin rund 35 Millionen US-Dollar angehäuft haben.

Schlagzeilen macht das Paar in den vergangenen Monaten eigentlich nur noch mit riesigen Einkäufen und dem ein oder anderen denkwürdigen Party-Outfit. Zuletzt hatte Bezos seine riesige Jacht "Koru" in Empfang genommen, die eine halbe Milliarde US-Dollar gekostet haben soll. Dort verbringen die beiden – oft mit prominenten Gästen – derzeit an Sardiniens Küste den Sommer.

Jeff Bezos besitzt zahlreiche Villen

Doch in Europa wird es in den kommenden Monaten mit ziemlicher Sicherheit auch wieder kühler – und dann wird das Paar wohl die Jacht verlassen. Die Auswahl, wo es danach hingeht, wächst derweil. Denn Jeff Bezos soll inzwischen über mehr als 14 Villen verfügen – und eine kommt bald noch dazu.

Während die Renovierungsarbeiten an seinem Haus in Kalifornien auch Hochtouren laufen (hier erfahren Sie mehr), sicherte sich der Tech-Gigant kürzlich eine weitere Immobilie am anderen Ende der Vereinigten Staaten. Bezos soll laut "Bloomberg" ein Anwesen auf der Privatinsel Indian Creek erworben haben – für gigantische 68 Millionen US-Dollar.

Das Haus liegt direkt an der Küste Floridas, vis-a-vis dem nördlichen Teil von Miami. Vom Anleger an der Villa hat Jeff Bezos direkten Zugang zum Ozean – es bleibt abzuwarten, ob er seine "Koru" irgendwann quasi im Garten parkt.

Das Grundstück des Hauses ist 2,8 Hektar groß, das Haus selbst hat drei Schlafzimmer und einen kaum übersehbaren Pool. Es ist Teil des sogenannten "Billionaire Bunkers", einer der wohl am besten geschützten Wohnanlagen der Welt. Durch die besondere Lage auf der Insel kann man das Haus nur über eine einzige Brücke erreichen – und eine eigene Polizei patrouilliert rund um die Uhr auf dem Gelände.

© Apple Maps

"Bloomberg" berichtet, dass Jeff Bezos und Lauren Sanchez noch weitere Immobilien in der Gegend kaufen wollen und derzeit nach Angeboten suchen. Besonders das größere Nachbargrundstück ist offenbar von Interesse. Das dortige Haus steht aktuell für 85 Millionen US-Dollar zum Verkauf.

Bezos wird Nachbar von Trump, Brady und Icahn

Auf Indian Creek Island ist Jeff Bezos in reicher Gesellschaft. Zu den rund 40 Nachbarn zählen Carl Icahn, Tom Brady, Jared Kushner und Ivanka Trump. Die Anwesen reihen sich ausschließlich entlang der Küste der Insel, die Mitte besteht aus einem riesigen Golfplatz und dem Country Club für die Einwohner.

Wem auch immer das Anwesen vorher gehörte, spült der Deal mit Bezos einen gehörigen Gewinn in die Kassen. "Bloomberg" berichtet, dass das Haus vormals einer Firma namens "MTM Star International" gehörte, die es 1982 für 1,4 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Dahinter soll eine panamaische Person namens Tulia Soucy de Gonzalez Gorrondona stecken, deren Geld wohl aus der Hotellerie stammt.