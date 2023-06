von Christian Hensen Sein 175-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Hills ist eine Baustelle – also müssen Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sanchez woanders unterkommen. Die Wahl fiel auf die Villa von Saxophonist Kenneth Gorelick, der 600.000 US-Dollar Miete im Monat verlangt – ohne Möbel.

Spätestens seit Amazon-Gründer Jeff Bezos sich aus seinem Unternehmen zurückgezogen hat, entwickelt er sich mehr und mehr zum Lebemann. Warum auch nicht? Obwohl Bezos eine der teuersten Scheidungen in der Geschichte hinter sich gebracht hat, schätzt "Forbes" sein aktuelles Vermögen auf rund 147 Milliarden US-Dollar. Der 59-Jährige hat also noch genug Geld, um seinen Ruhestand in Würde zu verbringen.

Unter 40 Millionen geht nichts Die Mega-Jachten der Tech-Milliardäre: So luxuriös schippern Jeff Bezos, Bill Gates und Co. über die Weltmeere 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Name der Jacht: Octopus (IMO 1007213)

Geschätzter Preis: 235 Millionen Euro

Länge: 126 Meter

Baujahr und Werft: 2003, Lürssen (Deutschland)

Eigner: Die Octopus war bei ihrem Bau eine der weltgrößten Jachten und gehörte dem verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen. 2021 wurde sie verkauft, der aktuelle Eigentümer ist Roger Samuelsson, Profisegler und Inhaber des Konzerns SHL Medical. Mehr

Doch gut Ding will Weile haben: Nachdem er nach jahrelanger Wartezeit endlich seine Mega-Jacht "Koru" in Empfang nehmen durfte, dauern die Bauarbeiten an seinem 175-Millionen-Dollar-Haus noch an. Bis das ehemalige Jack Warner Estate fertig ist, müssen er und seine Verlobte anderswo ausharren.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez residieren vorübergehend in Malibu

Die Wahl fiel laut "TMZ" auf die Villa von Kenneth Gorelick, besser bekannt als Kenny G. Sie liegt direkt am Little Dume Beach in Malibu, Kalifornien. Der Weg nach Los Angeles ist von dort aus nicht weit, aber es handelt sich um eine andere Welt – ein Mekka der Schönen und Reichen.

"Mehrere Quellen", schreibt "TMZ", hätten bestätigt, dass Jeff Bezos und Lauren Sanchez rund 600.000 US-Dollar Miete für das Haus bezahlen. Jeden Monat. Und das sogar ohne Möbel. Es heißt, Kenny G habe seine gesamte Inneneinrichtung in eine Lagerhalle bringen lassen, damit Bezos und Sanchez das Haus selbst einrichten können.

Runtergebrochen auf Stunden und Tage wird erst deutlich, wie absurd hoch die Miete eigentlich ist. Bei durchschnittlich 730 Stunden pro Monat werden zu jedem Glockenschlag 822 US-Dollar fällig, um dort zu wohnen. Am Tag fallen knapp 20.000 US-Dollar an. Das spielt in einer Liga mit den teuersten Hotels der Welt – nur eben ohne den Service.

Ein Haus wie in "Two and a Half Men"

Immerhin haben die beiden ordentlich Platz. Das Haus bietet 510 Quadratmeter Wohnfläche und steht auf einem 10.000-Quadratmeter-Grundstück. Im Haus befinden sich natürlich ein Pool, ein Kino und ein Aufnahmestudio. Zusätzlich steht ein Gästehaus mit 325 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung. "TMZ" schreibt, dass außerdem der Zugang zu besagtem Strand, dem Little Dume Beach, ohne ein Haus an den Klippen kaum möglich ist. Im Preis ist also ein kleines Stück quasi privater Stand inbegriffen.

Aktuell mieten Jeff Bezos und Lauren Sanchez dieses Haus in Malibu. Es gehört dem Sopransaxophonisten Kenneth Gorelick. © Google Maps

Für den Vermieter Kenny G ist es ein Wahnsinns-Deal. Er kaufte das Haus 1998 für 12,5 Millionen US-Dollar und das Nachbaranwesen zwei Jahre später für weitere 3 Millionen. Gemessen am Kaufpreis sind rund 7,2 Millionen US-Dollar Mieteinnahmen im Jahr also wirklich gut.

Falls Fragen aufkommen, wie es ein (sehr erfolgreicher) Sopransaxophonist zu so viel Geld gebracht hat: Kenny G traf Anfang der Achtziger auf Howard Schultz und investierte sehr früh in seine kleine Kaffeehauskette. Als das Unternehmen namens Starbucks dann irgendwann an die Börse ging, verdiente Gorelick kräftig mit.