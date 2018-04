Seit dem Ende der sechsten Staffel mimt er den brutalen Killer Negan in der Erfolgsserie "The Walking Dead": Jeffrey Dean Morgan (51). Doch im wahren Leben ist er offenbar ziemlich genau das Gegenteil. Zumindest für seine beiden Kinder, Sohn Augustus "Gus" Morgan (8) und Töchterchen George Virginia Morgan, die am 16. Februar zur Welt kam. Denn in beiden Fällen war der US-Schauspieler aktiver Geburtshelfer.

"Ich habe beide Kinder zur Welt gebracht", erzählte Morgan in der "The Howard Stern Show" dem Gastgeber. Obwohl die Geburten sicherheitshalber in einem Krankenhaus stattfanden und jeweils auch eine Hebamme im Zimmer war, um gegebenenfalls eingreifen zu können, habe Morgan selbst sowohl seinen Sohn als auch seine Tochter herausgezogen. "Als das Babyköpfchen zu sehen war, drängten sie mich einfach dazu", fuhr er fort. Beim ersten Mal habe er nicht wirklich gewusst, was zu tun sei, gab er zu. Doch alles ging gut...

Ende der Familienplanung?

Seit Anfang 2009 ist Jeffrey Dean Morgan mit Schauspielerin Hilarie Burton (35, "One Tree Hill") liiert. Die beiden haben zwei Kinder. Aus einer früheren Beziehung mit Schauspielerin Sherrie Rose (52, "Sons of Anarchy") hat Morgan einen weiteren Sohn, Dean Morgan kam 2005 zur Welt. Damit dürfte die Familienplanung für den Schauspieler aus Seattle, Washington, nun aber abgeschlossen sein. Denn er erklärte Moderator Howard Stern, sich möglicherweise bald einer Vasektomie zu unterziehen, nur um sicher zu sein. "Ich habe es meinem Esel angetan, ich könnte es mir genauso gut antun", so Morgan weiter.