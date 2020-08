In einem E-Mail-Verkehr zwischen Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell erwähnen beide Epsteins Ex-Freundin Shelley. Offenbar handelt es sich um eine heutige Kinderbuchautorin.

Unterlagen, die im Zuge der Ermittlungen gegen Ghislaine Maxwell veröffentlicht wurden, enthielten einen alten E-Mail-Verkehr zwischen Maxwell und dem mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epsteins geheime Freundin: Shelley Anne Lewis

"Ich würde es sehr schätzen, wenn Shelley sich äußern würde und sagen würde, dass sie deine Freundin war. Das war sie, glaube ich, von Ende 99 bis 2002", schrieb Maxwell damals an den verurteilten Pädophilen. Um welche Shelley es sich handelt, war bislang nicht bekannt. Laut der "Daily Mail" handelt es sich bei der besagten Shelley um Shelley Anne Lewis.

Die heute 43-jährige Britin arbeitete mit Anfang 20 beim Auktionshaus Christie's in New York, wo sie Jeffrey Epstein kennengelernt habe. Damals sei sie laut "Daily Mail" 22 gewesen, der Unternehmer 46. Sie habe angeblich oft darüber gesprochen, in New York einen "Mentor" gehabt zu haben und sei sogar mit Epstein auf dessen Privatinsel geflogen.

Heute hat Lewis einen Verlag für Kinderbuchliteratur mit dem Namen "Chocolate Sauce". Sie selbst schreibt ebenfalls Kinderbücher.

Sehen Sie im Video: Trump wünscht Maxwell "ehrlich alles Gute" – und erntet Kritik aus den eigenen Reihen. Donald Trump erntet Kritik aus den eigenen Reihen. Der Grund: Im Rahmen einer Pressekonferenz wünscht er Ghislaine Maxwell, der Ex-Partnerin des wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen gestorbenen Unternehmers Jeffrey Epstein, alles Gute. "Keine Ahnung. Ich habe das nicht so stark verfolgt. Ich wünsche ihr ehrlich alles Gute. Ich habe sie über die Jahre mehrfach getroffen, besonders, weil ich in Palm Beach lebe und ich schätze, dass sie das auch taten. Ich wünsche ihr alles Gute." Auf Twitter kritisieren selbst Republikaner Trump für seine Aussagen. "Dies ist inakzeptabel stumpf für eine Frau, die der moralisch am meisten verdorbenen Verbrechen beschuldigt wird. Sie muss schwer bestraft werden ... und den Mädchen, die sie missbraucht hat, muss Gerechtigkeit zuteilwerden. Für alle Beteiligten." – Chip Roy "Sie ist verabscheuungswürdig und er muss das sagen." – Tim Burchett Maxwell wurde Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die US-Bundesanwaltschaft wirft der 58-Jährigen vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von ihm dann sexuell missbraucht wurden. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 35 Jahre Haft. Mehr

Vater bestätigt Beziehung offenbar

Die "Daily Mail" hat Lewis' Vater, Brian Lewis, auf die angebliche Beziehung seiner Tochter angesprochen und nachgefragt. "Als junges Mädchen wussten wir, dass sie sich mit jemandem in New York traf. Also ja, wir wussten es", sagte er.

Wenn Epstein und Lewis tatsächlich von 1999 bis 2002 liiert waren, könnte die Beziehung durchaus von Interesse sein für die Ermittler. Denn Ghislaine Maxwell wird vorgeworfen, Epsteins prominentestes Opfer, Virginia Roberts Giuffre, im Jahr 2000 für den Milliardär rekrutiert zu haben.

Shelley Anne Lewis hat sich bislang nicht zu ihrem Verhältnis zum verurteilten Straftäter geäußert. Es ist aber durchaus möglich, dass sie im Prozess gegen Maxwell als Zeugin geladen werden könnte.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"