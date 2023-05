Über die enge Freundschaft zwischen Jeffrey Epstein und Prinz Andrew ist viel bekannt. Jetzt zeigt sich, dass auch Andrews Ex-Frau, Sarah "Fergie" Ferguson, mit Epstein in Kontakt war.

Sarah "Fergie" Ferguson ist eine der größten Verfechterinnen von Prinz Andrew. Immer wieder verteidigt sie ihren Ex-Mann öffentlich, nachdem diesem sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde und dessen Freundschaft mit dem verstorbenen Pädophilen für Schlagzeilen sorgt.

Sarah "Fergie" Ferguson traf sich mit Jeffrey Epstein

Doch wie Unterlagen beweisen, welche die "Daily Mail" eingesehen hat, stand offenbar auch Fergie Epstein nahe. Die Zeitung konnte Einblick in den privaten Kalender des verstorbenen Unternehmers sowie in die Notizen seiner Assistentin bekommen. Diese beweisen, dass Epstein 2010 Besuch von Sarah Ferguson bekam, als er noch fünf Monate seines Hausarrests verbüßen musste.

Im Juni 2008 hatte sich Epstein schuldig bekannt, eine Minderjährige zur Prostitution angestellt zu haben und bekam – wie damals bereits kommentiert wurde – eine milde Strafe. 13 Monate verbrachte Epstein im Gefängnis, durfte tagsüber aber für zwölf Stunden raus, um zu arbeiten. Anschließend musste er ein Jahr lang unter Hausarrest verbringen. Dort bekam er regelmäßig Besuch – auch von Fergie.

"Ich muss immer noch versuchen, einen Termin mit der Herzogin für Dienstag oder Mittwoch zu vereinbaren (ich habe ihrer Assistentin Amanda eine E-Mail geschickt, bezüglich eines Treffens)", schrieb Epsteins Assistentin Lesley Groff in einer Notiz an ihren Chef. "Die Herzogin ist jederzeit willkommen", antwortete Epstein ihr. Nicht das einzige dokumentierte Treffen der beiden.

Enge Beziehung mit Prinz Andrew

Im April 1998 traf er sich laut Unterlagen mit Fergie und ihren Töchtern, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, am Flughafen auf den Bahamas. Die Akten, aus denen die "Daily Mail" zitiert, beweisen auch, dass Epstein seine Beziehung zu dem Herzog und der Herzogin nutzte, um sich bei anderen berühmten Freunden besser zu positionieren.

Obwohl sie seit 1996 nicht mehr miteinander verheiratet sind, verliert Fergie kein schlechtes Wort über Andrew, den Vater ihrer Kinder. "Ich habe das Gefühl, er ist ... Ich habe ... 1986 habe ich einen sehr guten Mann geheiratet", sagte sie kürzlich in einem Gespräch mit "Glamour"-Chefredakteurin Samantha Barry.

In einem Gespräch mit der Zeitschrift "Hello" verriet sie außerdem, Andrew finanziell unter die Arme zu greifen. "Seit er sich [von seinen königlichen Pflichten] zurückgezogen hat, nimmt er eigentlich keine Steuergelder mehr an. Und ich bin in einer Position, in der ich ihn und den Rest der Familie durch meine Arbeit unterstützen kann. Und ich bin wirklich froh und stolz, das zu tun", erzählte sie offen.

Quellen: "Daily Mail" / "Hello" / "Glamour"

