Jenna Dewan (39, "Step up") ist wieder verlobt! Das hat die Ex-Frau von US-Schauspieler Channing Tatum (39, "Magic Mike XXL") nun via Instagram bekannt gegeben. Ihr glücklicher Partner ist Steve Kazee (44, "Shameless"), der zukünftige Vater ihres noch ungeborenen Kindes.

"Ein Leben lang mit dir zu lieben und zu wachsen... du hast mein Herz", schreibt die 39-Jährige unter dem Instagram-Foto, auf dem sich das Paar liebevoll küsst. Währenddessen hält Dewan ihren funkelnden Diamantring in die Kamera. Auch ihr zukünftiger Ehemann ließ es sich nicht nehmen, die romantischen Neuigkeiten auf Social Media zu verkünden.

So zitiert Kazee in seinem Post den Text des Songs "Let It Breathe" von der Musikgruppe Water Liars: "Wenn du am Morgen aufwachst, werde ich dich mit einem Lächeln im Gesicht küssen, das noch niemand zuvor gesehen hat. Wenn du am Morgen aufwachst, werde ich deine Augen küssen und sagen, dass du es bist, die ich all die Jahre geliebt habe."

Hochzeit noch vor der Geburt?

Aktuell soll Dewan etwa im achten Monat schwanger sein. Ob die Hochzeit noch vor der Geburt ihres Babys stattfindet, haben die beiden noch nicht bekannt gegeben. Seit Oktober 2018 sind sie und der Schauspieler offiziell ein Paar. Im September 2019 machten sie die Schwangerschaft öffentlich. Von 2009 bis 2018 war Dewan mit Channing Tatum verheiratet. Mit ihm hat sie die gemeinsame Tochter Everly (6).