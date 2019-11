Am vierten Donnerstag im November wird in den USA jedes Jahr Thanksgiving gefeiert. Der staatliche Feiertag gilt in Amerika als wichtigstes Familienfest. Es wird mit Angehörigen oder Freunden verbracht und groß aufgetischt. Schauspielerin Jennifer Aniston (50, "Friends") richtet ihr Thanksgiving-Essen traditionell am Abend davor aus. Außerdem bezeichnet sie es als "Friendsgiving", eine Kombination aus Thanksgiving und "Friends" (zu Deutsch: Freunde). Auf Instagram hat sie ihren mittlerweile über 20,7 Millionen Abonnenten gezeigt, was sie gezaubert hat. Einer ihrer Promi-Freunde bekam sogar ein extra Gericht.

In ihrer Instagram Story veröffentlichte Aniston einen alten Clip aus der Talkshow von Jimmy Kimmel (52). Darin beschwert sich der Moderator, dass die Schauspielerin an ihrem "Friendsgiving" immer das gleiche auftische, wie er einen Tag später an Thanksgiving. Er wünsche sich von ihr mexikanisches Essen. Nun wurde sein Wunsch erfüllt. "Hier sind deine verdammten Friendsgiving-Enchiladas", schrieb Aniston zu einem Foto, das sie vor dem Ofen zeigt. Ein kurzes Video in dem Post zeigt zudem Kimmels begeisterte Reaktion darauf. Welche US-Promis haben sich noch via Social Media zu Wort gemeldet?

Sarah Jessica Parker im Kochstress

"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (54) gewährt auf Instagram Einblick in die Speisen, die sie herrichtet. Als Beilage gibt es etwa Brokkoli mit gebratenen Schalotten und Oliven sowie einen zitronigen Blumenkohl mit Knoblauch und Kräutern. Ihre Füllung besteht aus Brioche und Maroni. Die Schauspielerin wünscht allen, die früh aufstehen, um "das Vogel-Kapitel" anzugehen, viel Erfolg und versichert ihren Followern: "Ich werde bei euch sein!". Zu Thanksgiving wird traditionell ein Truthahn zubereitet.

Eine kleine Erinnerung

Einen Vogel gibt es auch auf dem Instagram-Account von der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton (72) zu sehen. Sie hat ein altes Foto von sich, Ehemann und Ex-US-Präsident Bill (72) und Tochter Chelsea (39) veröffentlicht, auf dem sie vor einem gebratenen Truthahn stehen. Dazu schreibt sie, dass Thanksgiving einer ihrer Lieblingsfeiertage sei. "Es ist eine wunderbare Erinnerung daran, dass unser Land sowohl ein Ort als auch eine Idee ist - wo jeder ein Zuhause finden kann, um frei zu atmen."

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (55) hielt ihre Grüße schlichter. Sie twitterte ein seltenes Familienfoto. Auf dem Schnappschuss sind neben Ehemann Barack Obama (58), dem ehemaligen US-Präsidenten, auch die beiden Töchter Malia (21) und Sasha (18) abgebildet. Die beiden sind mittlerweile junge Frauen und ganz schön erwachsen geworden.

Der Dank gilt der Familie

Schauspielerin Demi Moore (57, "Die Akte Jane") ist an Thanksgiving dankbar für ihre drei Töchter. Das unterstrich sie mit einem lustigen Throwback-Foto, auf dem Rumer (31), Scout LaRue (28) und Tallulah Belle (25) zu sehen sind. Die kleine Tallulah hat sie auf dem Arm, Rumer drückt sich an ihre Seite und zieht eine Grimasse, während Scout ihr Bein umklammert und die Zunge herausstreckt.

Auch das einstige Supermodel Cindy Crawford (53) hat ein altes Familienfoto via Instagram veröffentlicht. Darauf liegt sie gemeinsam mit Ehemann Rande Gerber (57) sowie den beiden Kindern Presley (20) und Kaia (18) auf einer Couch. Sie sei dankbar für ihre Familie "und so viel mehr".

Tue Gutes

US-Moderator Jimmy Fallon (45) hat zu Thanksgiving einen anderen Weg eingeschlagen. Er half in Harlem, einem Stadtbezirk in New York, Essen an Bedürftige auszuteilen. Auf Instagram postete er einige Fotos, die ihn in Aktion zeigen. "Es tut mir so gut, auch nur ein bisschen zurückzugeben und früh am Morgen ein Lächeln geschenkt zu bekommen", schrieb er dazu. 111 Mahlzeiten seien als heißes Frühstück ausgegeben worden. Außerdem erklärte er, dass er stets bereit sei, für ein Selfie zu posieren, wenn er gefragt werde.