US-Schauspielerin Jennifer Aniston (50) nennt in der "The Ellen DeGeneres Show" persönlich die Gründe für ihre überraschende Anmeldung auf der Social-Media-Plattform Instagram vor wenigen Tagen. Irgendwann habe sie ganz einfach gedacht: "Warum soll ich nicht bei der Party mitmachen? Es ist gar nicht so unheimlich!"

Dann wird sie laut Vorabmeldung des "The Hollywood Reporters" konkret: "Du kannst Informationen teilen, dich mit deinen Fans in Verbindung setzen, Falsches, das über dich berichtet wird, korrigieren, Spaß haben, dich über dich selbst lustig machen, dich über andere lustig machen", schwärmt sie, und fügt einen weiteren Aspekt hinzu: "Du kannst helfen, dass Tiere gerettet werden." Letzteres macht Talkshow-Gastgeberin Ellen DeGeneres (61) unter anderem auf ihrem Account.

Jennifer Aniston startete ihre beeindruckende Instagram-Karriere am 15. Oktober. Mit einem ersten Foto-Post gab sie bekannt, dass sie nun auch in dem sozialen Netzwerk zu finden ist. Das Premieren-Bild war ein Gruppenselfie mit ihren Schauspielerkollegen aus der Erfolgsserie "Friends". Ihr Kommentar dazu: "Und jetzt sind wir auch Instagram-FREUNDE. HI INSTAGRAM". Aktuell hat sie 14.5 Millionen Likes dafür bekommen und 17,2 Millionen Follower - Tendenz steigend...