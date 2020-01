Auf alltägliche, damit umso rührendere Weise ist Hollywood-Star Jennifer Aniston (50) an den Tod der Basketball-Legende Kobe Bryant (1978-2020) erinnert worden. Die "Friends"-Schauspielerin stand offenbar gerade mitten im Stau in Los Angeles, als ihr ein Linienbus ins Auge stach. Doch wo am Heck für gewöhnlich die Nummer des Busses steht, war auf der Digitalanzeige etwas anderes zu lesen. "RIP Kobe", also "Ruhe in Frieden, Kobe".

In einer Instagram-Story hielt Aniston diese kleine, bewegende Geste der Stadt Los Angeles fest und zoomte, samt gebrochenem Herzen, auf die Anzeige des Busses. Kobe Bryant war am 26. Januar dieses Jahres neben seiner Tochter Gianna (2006-2020) und sieben weiteren Menschen bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Zu Lebzeiten reifte er in 20 Jahren als Profi-Basketballer, die er allesamt für die L.A. Lakers absolvierte, zur Sportlegende in der kalifornischen Großstadt.