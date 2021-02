US-Schauspielerin Jennifer Aniston feiert ihren 52. Geburtstag und ihr Ex Justin Theroux gratuliert mit einem besonders süßen Post.

US-Star Jennifer Aniston feiert am Donnerstag ihren 52. Geburtstag. Und auch in diesem Jahr lässt es sich ihr Ex, Schauspieler Justin Theroux (49), nicht nehmen, ihr öffentlich zu gratulieren. Auf seinem Instagram-Account postete er in einer Story ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr in einem Treppenhaus. Dazu schrieb er ein klassisches "Happy Birthday, Jennifer Aniston". Doch damit nicht genug, in die untere rechte Ecke schrieb er "Love you B!", wobei das "Love" in Form eines roten Herzes zu sehen ist.

Im vergangenen Jahr widmete ihr Theroux ebenfalls einen Post in einer Instagram-Story. "Sie packt 2020 & ein weiteres Jahr an wie...", schrieb er unter ein witziges Schwarz-Weiß-Bild von Aniston in Hulk-Pose. Und auch das obligatorische "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, B." fehlte damals nicht.

Jennifer Aniston und Justin Theroux lernten sich am Set des Films "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens" (2012) kennen. Sie heirateten im Sommer 2015. Im Februar 2018 gaben sie die Trennung bekannt.