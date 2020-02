Ihren "Runden" feierte Jennifer Aniston zwar im vergangenen Jahr, doch auch an den 51. Geburtstag des ehemaligen "Friends"-Stars haben viele Prominente gedacht: So gratulierten Aniston unter anderem ihre ehemaligen Kollegen aus der Kult-Serie, Matthew Perry (50), Lisa Kudrow (56), Courteney Cox (55). Außerdem beglückwünschten sie Talk-Masterin Ellen DeGeneres (62), Tom Hanks' Ehefrau und Schauspielerin Rita Wilson (63) sowie Schauspielerin und Freundin Reese Witherspoon (43).

Auch ein Verflossener der Schauspielerin meldete sich mit süßen Grüßen: Justin Theroux (48) widmete seiner Ex einen Post in seiner Instagram-Story. "Sie packt 2020 & ein weiteres Jahr an wie...", schrieb Theroux unter ein amüsantes Schwarz-Weiß-Bild von Aniston in Hulk-Pose. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, B." Die beiden waren knapp zwei Jahre verheiratet, bevor sie im Februar 2018 ihre Trennung bekanntgaben. Sie sollen nach eigenen Aussagen aber immer noch ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben.

Alles Gute von Jennifers "Friends"

Matthew Perry, der erst vor wenigen Tagen sein Instagram-Debüt feierte, schickte Aniston gleich einmal einen Gruß aus den guten alten Zeiten über die Plattform - "Happy Birthday, Jenny!". Das Foto kommentierten auch die weiblichen "Friends"-Stars Courteney Cox und Lisa Kudrow. "Ich liebe dieses Foto. Ich liebe euch beide", schrieb Courteney und Lisa fügte hinzu: "Ach du meine Güte!"

Courteney Cox teilte ein Foto, auf dem die beiden ähnlich aussehen und gekleidet sind. "Egal, wie sehr du es auch versuchen würdest... Es gibt nur eine Jennifer Aniston. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Freundin Jennifer Aniston. Ich liebe dich", schrieb Cox unter das Beinah-Zwillings-Bild.

Lisa Kudrow postete auf Instagram: "Sie ist immer schön und wird immer noch schöner. Alles Gute zum Geburtstag Jennifer Aniston, ich liebe dich. Außerdem weiß ich einfach nicht, wie man ein Bild richtig postet", kommentierte sie ein etwas unscharfes und ungewöhnlich zugeschnittenes Foto von Jennifer.

Reese Witherspoon, die in "Friends" Anistons Schwester Jill verkörperte und mit ihr zusammen in der Drama-Serie "The Morning Show" zu sehen ist, schickte Grüße mit einem eleganten Foto von sich und dem Geburtstagskind. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jen! Ich könnte mir keinen besseren Freund und Partner wünschen, mit dem ich meine Träume verfolgen könnte. Das Leben macht viel mehr Spaß, wenn du dabei bist."

Außerdem teilte Moderatorin Ellen DeGeneres einige lustige Momente, die sie gemeinsam mit der Schauspielerin über die Jahre erlebt hat. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jennifer Aniston", schrieb DeGeneres. "Ich kann unsere Pyjama-Party heute Abend kaum erwarten. Portia hat Mad Libs gekauft!"