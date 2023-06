Jennifer Aniston trauert immer noch um den 2019 verstorbenen weißen Schäferhund Dolly, den sie mit Ex-Mann Justin Theroux großgezogen hat.

Jennifer Aniston (54) trauert immer noch um ein geliebtes Mitglied ihrer Fell-Familie, ihren Hund Dolly. Das machte sie mit einem Post auf Instagram öffentlich.

Zu zwei Fotos, die den weißen Schäferhund als niedlichen Welpen zeigen, schrieb der Hollywood-Star zu einem roten Herzen: "Dolly für immer." Den Hund hatte sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Justin Theroux (51) großgezogen. Das ehemalige Paar gab Dollys Tod im Jahr 2019 bekannt.

Neben den Fotos postete Aniston auch ein Video, in dem ein Windspiel zu sehen ist, das an einem Baum in ihrem Garten hängt. Eingraviert sind darauf die Worte "In Erinnerung an Dolly".

Followerinnen und Follower nehmen Anteil

Anistons 42,2 Millionen Followerinnen und Follower zeigten schnell ihre Unterstützung. Für den traurigen Post bekam sie 1,7 Millionen Likes (Stand Sonntagvormittag).

Kollegin Isla Fisher (47) kommentierte: "Ich sende dir so viel Liebe. Dolly war so süß. Mir kommt es vor, als wäre sie erst gestern noch ein Welpe gewesen. Die Zeit vergeht wie im Flug." Andere prominente Freunde, darunter Lindsay Lohan (36), Michelle Pfeiffer (65), Salma Hayek (56), Jenna Dewan (42), Olivia Wilde (39) und viele mehr, zeigten ebenfalls ihre Anteilnahme in verschiedenen Kommentaren.

Auch Justin Theroux' Kommentar, der eine Reihe von Emojis - verbundenes Herz, Hundepfoten, Regenbogen - enthielt, ließ die Herzen der Fans höherschlagen.

Herzzerreißender Post von Justin Theroux

Theroux war vor vier Jahren der erste, der die Nachricht von Dollys Tod in einem erschütternden Instagram-Post bekannt gab:

"Heute Abend, bei Sonnenuntergang, nach einem heldenhaften Kampf... hat unser loyalstes Familienmitglied und Beschützer, Dolly A. ihr Schwert und ihren Schild niedergelegt. Sie war von ihrer gesamten Familie umgeben. Ruhe in Frieden Dolly", schloss er seinen Post.

Jennifer Aniston und der Schauspieler und Drehbuchautor Justin Theroux verlobten sich im August 2012, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens" (2012) kennengelernt hatten. Das Paar heiratete im August 2015 und gab im Februar 2018 seine Trennung bekannt.