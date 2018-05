Schauspielerin Jennifer Aniston (49, "Mother's Day") wird die erste weibliche US-Präsidentin verkörpern. Diese ist zudem mit einer Frau liiert. Aniston ist eine der Hauptdarstellerinnen der neuen Netflix-Komödie "First Ladies". Stand-up-Comedian Tig Notaro (47, "One Mississippi") wird als Frau an ihrer Seite zu sehen sein.

Die politische Komödie dreht sich um Beverly und Kasey Nicholson, Amerikas erster weiblicher Präsidentin und deren Frau, die First Lady. Laut "The Hollywood Reporter" will der Film zeigen, "dass hinter jeder großen Frau eine weitere großartige Frau steht". Zu den Produzenten zählen neben den beiden Hauptdarstellerinnen unter anderem auch Will Ferrell (50) und Adam McKay (50).