Jennifer Aniston und Brad Pitt haben sich zusammen bei den SAG Awards gezeigt und die Fans drehen durch. Der Grund: Auf einem Foto ist zu sehen, wie Brad Pitt die Schauspielerin an der Hand hält. "Wenn die beiden wieder zusammenkommen, glaube ich wieder an die große Liebe", lautet ein beliebter Kommentar dazu auf Twitter. Jetzt hat die Schauspielerin die Gerüchte noch weiter befeuert – zumindest in den Augen der Fans. Auf Instagram hat sie zwei Fotos gepostet. Das erste zeigt sie auf dem Weg zu den SAG Awards, halb im Auto liegend, um ihr Kleid nicht schon auf dem Hinweg faltig zu machen. "Keine Falten ... das ist schwerer als es aussieht!", schreibt sie dazu. Auf dem zweiten Bild ist ihr Kleid über die Badewanne gehängt zu sehen. Daneben stehen ihre hohen Schuhe, einer davon ist zur Seite gekippt, als hätte sie alles in Eile ausgezogen.

"Irgendwo zwischen diesen beiden Fotos haben mir Kollegen ein Geschenk gemacht, das ich in Ehren halten werde", kommentiert Aniston die Fotos. Sie freue sich über "eine Nacht, die ich nie vergessen werde".

Für die Fans ist klar: Brad Pitt hat Jennifer Aniston ausgezogen

Aus Sicht der Fans gibt es nur eine mögliche Interpretation für dieses Foto: Brad Pitt muss ihr das Kleid ausgezogen haben. "Ich sehe Brads Jacke da hinten auf dem Boden liegen", scherzt eine Frau. Eine andere schreibt: "Hatten du und Brad letzte Nacht Spaß? Ich hoffe es!" Andere fragen schlicht: "Wo ist Brad?" Ein anderer Kommentar lautet: "Ich weiß, dass du einen Gast hast ... einen großen Hollywood-Star." Aniston antwortete nicht auf die Kommentare.

Bei den SAG Awards bekam sie den Preis in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" für die Serie "The Morning Show" verliehen. Auch ihr Ex-Mann Brad Pitt wurde ausgezeichnet. Er gewann in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für den Film "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Quelle: Instagram/Jennifer Aniston