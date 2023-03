© getty/The Washington Post / The Washington Post via Getty Images

Jennifer Aniston und Drew Barrymore freuen sich: Ihr mehrfacher Filmpartner Adam Sandler bekommt den Mark-Twain-Preis.

Jennifer Aniston (54) und Drew Barrymore (48) feiern ihren mehrfachen Filmpartner: Adam Sandler (56) wurde am Sonntag mit dem Mark-Twain-Preis ausgezeichnet. Diesen wohl wichtigsten US-Preis für Komiker gewannen bereits Stars wie Billy Crystal (75), Eddie Murphy (61) und Whoopi Goldberg (67).

Laut Medienberichten war nicht nur Adam Sandlers Ehefrau Jackie (48) anwesend, sondern auch die beiden Schauspielerinnen, die mehrfach seine Partnerin auf der Leinwand verkörpert haben. Jennifer Aniston und Drew Barrymore jubelten Sandler aus dem Publikum zu. Beide waren dezent in Schwarz gekleidet.

Drew Barrymore feierte Adam Sandler zudem auf Instagram. Sie postete dort eine Reihe von Fotos der zwei, ob im Film, auf dem roten Teppich oder privat. "Ein Sonntags-Buffet zu Ehren von Adam Sandler, der mich und die Welt mit seiner Comedy verändert hat, und so viel mehr", schrieb sie dazu.

Jennifer Aniston und Adam Sandler: Erfundene Frau und "Murder Mystery"

Adam Sandler und Jennifer Aniston standen erstmals 2011 in der Liebeskomödie "Meine erfundene Frau" gemeinsam vor der Kamera. In dem Remake des Klassikers "Die Kaktusblüte" (1969) muss sich Aniston als Ehefrau von Sandler ausgeben. Natürlich verlieben sie sich ineinander.

2019 kam es auf Netflix zur Wiedervereinigung von Sandler und Aniston. In "Murder Mystery" spielen sie ein Ehepaar, dass auf einer Kreuzfahrt unter Mordverdacht gerät und nun den wahren Täter finden will. Die Krimikomödie wurde ein Hit, die Fortsetzung erscheint am 31. März 2023 auf Netflix.

Drew Barrymore und Adam Sandler: Kommt bald ein vierter gemeinsamer Film?

Während Adam Sandlers dritter Film mit Jennifer Aniston bald erscheint, hat er diesen Meilenstein mit Drew Barrymore längst hinter sich. Zum ersten Mal bildeten sie 1998 ein Leinwandpaar, in der romantischen Komödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die damals den 80er-Retroboom mit auslöste.

2005 stand das Traumpaar erneut vor der Kamera. In "50 erste Dates" musste Sandler die an Amnesie leidende Barrymore jeden Tag neu erobern. Der am wenigsten bekannte Film des Duos folgte dann 2014, "Urlaubsreif" erntete mehrere Nominierungen des Antipreises Goldene Himbeere.

Wenn es nach Adam Sandler und Drew Barrymore geht, bleibt es nicht bei drei gemeinsamen Filmen. Wie die Schauspielerin gegenüber "Entertainment Tonight" verriet, sucht sie gerade aktiv nach einem Projekt für sie und Sandler. Es wäre die vierte Zusammenarbeit im vierten aufeinanderfolgenden Jahrzehnt.