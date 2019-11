Eine zerbrochene Liebe muss in Hollywood nicht in Feindschaft enden. Das beweisen nun die US-Stars Jennifer Aniston (50, "The Morning Show") und Justin Theroux (48, "The Leftovers"): Sie haben Thanksgiving zusammen verbracht. Fotos davon postete der Schauspieler in seiner Instagram Story. Das Paar hatte 2015 nach mehreren Jahren Beziehung geheiratet. Die überraschende Trennung Ende 2017 gaben sie im Februar 2018 bekannt.

Wer war noch dabei?

Das einstige Traumpaar feierte aber nicht etwa allein, sondern mit vielen, ebenfalls ziemlich prominenten, Freunden. Zu sehen sind auf den Bildern unter anderem Anistons "Friends"-Kollegin Courteney Cox (55), die Schauspieler Jason Bateman (50, "Umständlich verliebt") und Will Arnett (49, "Men in Black 3") sowie US-Moderator Jimmy Kimmel (52). Ein Gruppenselfie kommentierte Theroux mit den Worten: "Sehr SEHR dankbar für diese Freunde und diese Nächte".

Dass Jennifer Aniston mit Jimmy Kimmel zusammen feiern würde, hatte sich zuvor schon angedeutet. Denn sie postete ein Foto von sich auf ihrem Instagram-Account, auf dem zu sehen ist, wie sie ein Gericht zum Backen in den Ofen schiebt. Ihr Kommentar dazu: "Ok, Jimmy Kimmel... hier sind deine verdammten Friendsgiving-Enchiladas." Der Moderator hatte sich einst bei der Schauspielerin beschwert, dass sie an ihrem "Friendsgiving" immer das gleiche auftische, wie er einen Tag später an Thanksgiving. Er wünsche sich stattdessen mexikanisches Essen. Nun wurde sein Wunsch erfüllt.