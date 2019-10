"Ich weiß, liebe Frauen, es ist beängstigend, aber tut es einfach - die Früherkennung ist das Wichtigste."

Sie möchte ein Vorbild sein: Jennifer Garner (47, "30 über Nacht") hat anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober in einem Instagram-Post Frauen zur Brustkrebsvorsorge aufgerufen. In einem Video, das den Frauen die Angst nehmen soll, ist die entspannte Schauspielerin bei ihrer eigenen Mammografie zu sehen. Sie habe jeden Oktober einen festen Termin für ein Mammogramm, erklärt sie in dem Posting. Der Besuch beim Arzt sei wie der Zahnarzttermin zur Routine geworden. Am Ende wendet sich der US-Star an betroffene Frauen: "Respekt, Liebe und Kraft für euch."