Schauspielerin Jennifer Garner (47, "Lieben und lassen") neigt offenbar hin und wieder zur Vergesslichkeit. Wie die Schauspielerin nun in einem Instagram-Video offenbart hat, habe sie etwa 25 Minuten damit verbracht, ihr Auto in einem Parkhaus wiederzufinden. "Ich würde euch gerne sagen, dass dies ein Einzelfall war, aber...", schreibt sie unter dem Clip, in dem sich die 47-Jährige verzweifelt auf Auto-Suche begibt.

In dem Video erklärt sie ihrer Begleitperson, die die Schauspielerin filmt, dass sie sich sicher sei, ihr Auto bei der Säule Y geparkt zu haben. "Ich sollte bei 'CSI: Miami' mitmachen", scherzt sie zwischenzeitlich. Am Ende stellte sich heraus, dass ihr Wagen etwa bei dem Buchstaben F stand. "Es ist so unhöflich, einfach jemandes Auto bei F zu parken", witzelt Garner weiter.