von Eugen Epp Schauspielerin Jennifer Garner kümmerte sich rührend um einen Obdachlosen im Rollstuhl – und wollte ihm sogar ihre eigenen Schuhe schenken. Als diese nicht passten, kam ein Fotograf zu Hilfe.

Jennifer Garner hat in zahlreichen Hollywood-Filmen ("30 über Nacht", "Dallas Buyers Club") mitgespielt, für ihre Rolle in der Serie "Alias – Die Agentin" wurde sie 2001 sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Doch der Star kümmert sich auch gern um benachteiligte Menschen, denen es oft am Nötigsten fehlt.

Auf einem Parkplatz in Santa Monica kam es zu einem rührenden Zusammentreffen zwischen der 51-Jährigen und einem Obdachlosen. Wie das US-Promiportal "Page Six" berichtet, sah Garner – leger in Jeans, T-Shirt und Sneaker gekleidet – den Mann im Rollstuhl auf dem Weg zum Einkaufen. Sie begann ein Gespräch mit ihm und schenkte ihm eine einige Alltagsutensilien in einer Plastiktüte. Außerdem hatte sie Socken für den Mann dabei, der barfuß unterwegs war.

Jennifer Garner hilft im Teamwork mit einem Fotografen

Garner, die offenbar keinerlei Berührungsängste mit dem Obdachlosen hatte, kniete sich vor ihm hin und zog dem Mann selbst die Socken an. Und nicht nur das: Sie zog sich sogar ihre eigenen Schuhe von den Füßen und wollte dem Obdachlosen diese schenken. Allerdings hatte sie nicht die passende Größe.

Künstlernamen Diese Hollywood-Stars sind weltberühmt – ihre wirklichen Namen kennt aber kaum jemand 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Michael Keaton Michael Keaton wurde unter einem Namen geboren, mit dem sich in Hollywood nachweislich etwas werden lässt: Michael Douglas. Da es aber schon den berühmten Schauspieler mit diesem Namen gab, musste Keaton sich eine Alternative suchen. Sein Nachname ist eine Referenz an Diane Keaton. Mehr

Am Ende kam der Mann im Rollstuhl doch noch zu neuen Schuhen – dank der tatkräftigen Unterstützung eines Paparazzo, der die ganze Szene fotografiert hatte. Garner fragte den Fotografen nach seiner Schuhgröße, und tatsächlich passten diese nicht nur zu den Füßen des Obdachlosen, der Paparazzo war auch bereit, ihm seine schwarzen Sneakers zu schenken. Darüber hinaus brachte er noch eine Decke aus seinem Auto. Solches Teamwork zwischen Prominenten und Fotografen sieht man selten.

Quelle: "Page Six"

Sehen Sie im Video: Schauspieler schlüpfen immer wieder in neue Rollen. Um die verschiedenen Charaktere überzeugend darzustellen, sollten die Darsteller wandelbar sein. Doch trifft das auch auf die hochbezahlten Stars unter ihnen zu?