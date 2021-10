Zwei Millionen Dollar, 300 Gäste: So hat Jennifer Gates geheiratet

Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Scheidung ihrer Eltern verkomplizierten die Hochzeitsplanung für Jennifer Gates. Jetzt hat die Amerikanerin ihrem Freund, Reiter Nayel Nassar, doch noch das Jawort gegeben.

Sie lernten sich durch den Pferdesport kennen, waren lange Zeit befreundet, bis sie schließlich ein Paar wurden. Jetzt haben Jennifer Gates und Nayel Nassar auf ihrer Farm in Westchester County, New York, geheiratet.

Und das nach einer Zeit, die für die 25-Jährige nicht einfach gewesen sein dürfte. Im Frühjahr sorgte die Scheidung ihrer Eltern, Bill und Melinda Gates, für Schlagzeilen. "Es war eine herausfordernde Zeit für unsere ganze Familie", schrieb sie im Mai in ihrer Instagram-Story. "Ich lerne immer noch, wie ich meinen eigenen Prozess und meine Emotionen sowie meine Familienmitglieder in dieser Zeit am besten unterstützen kann und bin dankbar für den Raum, dies zu tun", sagte Gates.

Umso schwieriger war die Hochzeitsplanung für sie, wie die Medizinstudentin der "Vogue" verrät. Auch wegen der "Übergangsphase", in der sich Teile ihrer Familie befinden. "Unsere Liebe füreinander ist eine Konstante gewesen. Dass wir unsere Hochzeit mit unseren engsten Freunden und unserer Familie feiern konnten, war ein wahr gewordener Traum", erzählt sie der Zeitschrift.

Impf- und Testpflicht

Um sich selbst und die 300 geladenen Gäste zu schützen, wurden alle angehalten, sich nicht nur impfen zu lassen, sondern auch Tests durchzuführen. "Wir haben auch Masken zur Verfügung gestellt. Wir schätzen uns unglaublich glücklich, dass wir unsere Lieben in Sicherheit wissen. Wir wissen, dass andere nicht so viel Glück haben, zumal die Pandemie weiterhin Gemeinden in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt verwüstet", erklärt Gates.

Gates und Nassar feierten bereits am Freitag im kleinen Kreis eine Katb el Kitab, die islamische Trauungszeremonie. Die eigentliche Trauung mit allen Gästen fand am vergangenen Samstag statt.

Maßgeschneidertes Hochzeitskleid

Dazu trug Gates eine maßgeschneiderte Robe der Designerin Vera Wang. Nassar trug einen Smoking von Armani. Als Hochzeitsband hatten die beiden Coldplay gebucht, der erste Tanz des Brautpaars wurde vom Musiker Harry Hudson begleitet, der "Yellow Lights" sang. Und wie die "Daily Mail" berichtet, sollen Bill Gates und Jennifer den Vater-Tochter-Tanz zu "Can You Feel The Love Tonight" getanzt haben.

"Ein Ratschlag, der uns [während des gesamten Planungsprozesses] gegeben wurde, war, uns daran zu erinnern, dass es an diesem Tag um uns und unsere Liebe geht. Ich glaube, das haben wir uns bei der Planung immer vor Augen gehalten, und wir haben auch versucht, dafür zu sorgen, dass unsere Familien und Freunde ihren Spaß haben können", verrät Gates im "Vogue"-Interview.

Ein Schnäppchen war der Spaß nicht. Diversen Medienberichten zufolge sollen sich die Kosten auf rund zwei Millionen Dollar belaufen haben. Bei einem Familienvermögen von ungefähr 114,38 Milliarden Euro dürfte das aber kein Problem gewesen sein.

Quellen: "Vogue" / "Daily Mail"