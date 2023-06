"Dirty Dancing"-Star prämiert "Cabaret"-Legende: Jennifer Grey hat ihrem Vater Joel Grey den Tony Award für sein Lebenswerk überreicht.

Besondere Ehre für Jennifer Grey (63): Die "Dirty Dancing"-Darstellerin verlieh ihrem Vater am Sonntag einen Preis für sein Lebenswerk. Joel Grey (91), der für seine Rolle in "Cabaret" einen Oscar gewann, wurde bei den Tony Awards für seine Bühnenkarriere ausgezeichnet.

In einem ihrer mittlerweile seltenen öffentlichen Auftritten schritt Jennifer Grey mit ihrem Vater den roten Teppich entlang. Sie trug ein enganliegendes, schulterfreies schwarzes Kleid. Joel Grey kam in einem Smoking alter Schule.

Mit den Worten "Hallo, Freunde und Kollegen meines Vaters", begrüßte Jennifer Grey das Publikum. Laut Medienberichten mit aufgewühlter Stimme. Nachdem ein Clip die größten Momente von Joel Grey gezeigt hatte, holte seine Tochter ihn auf die Bühne. "Euer Held, mein Held", sagte sie dabei.

Der Bühnenveteran zeigte sich gerührt. "Meine Tochter, meine Schöne, meine Süße", sagte er. Und mit Anspielung auf ihr Gewicht bei der Geburt: "7 Pfund und 11 Unzen" (etwa 3,5 Kilo).

Joel Grey: Tony und Oscar für "Cabaret"

Joel Grey, der 1932 als Sohn des Komikers Mickey Katz zur Welt kam, ist seit den 1950er-Jahren am Broadway aktiv. Ab 1966 verkörperte er den Conferencier in dem Musical "Cabaret", gewann für diese Rolle den Tony Award. In der Verfilmung von 1972 übernahm er den Part ebenfalls. Für seine schräge bis unheimliche Performance gab es den Oscar für die beste Nebenrolle.

Obwohl Joel Grey auch immer wieder im Kino (z.B. "Dancer in the Dark") oder Fernsehen zu sehen war, blieb er vor allem dem Theater treu. So spielte er in der Original-Aufführung des Musicals "Wicked - Die Hexen von Oz" den Zauberer von Oz.