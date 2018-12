Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (28) hatte keine sexuelle Affäre mit Harvey Weinstein (66). Das gab der US-Star nun in einem Statement auf Twitter bekannt. "Jennifer Lawrences Antwort auf die neuesten widerlichen und diffamierenden Vorwürfe von Harvey Weinstein", beginnt der Post. "Ich hatte nie etwas anderes als eine professionelle Beziehung zu ihm. Dies ist ein weiteres Beispiel für die rücksichtslosen Taktiken und Lügen, mit denen er unzählige Frauen lockte", wird "JLaw" dann weiter wörtlich zitiert. Sie fühle mit allen Frauen, die Weinstein zum Opfer gefallen seien.

Damit reagiert Lawrence auf jüngste Meldungen, laut denen Gerichtsunterlagen enthüllten, Weinstein solle sich damit gerühmt haben, eine sexuelle Beziehung mit dem "Silver Linings"-Star gehabt zu haben. Für ihre Rolle in dem von Weinstein produzierten Drama wurde Lawrence mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Weinstein produzierte unzählige weitere Kultfilme und Oscar-Streifen wie "Pulp Fiction", "Der englische Patient", "Scream", "Good Will Hunting", "Shakespeare in Love", "Chicago", "Aviator", "The King's Speech", "Paddington", "The Hateful 8" etc.

Im Herbst 2017 brachten die Schauspielerinnen Rose McGowan (45) und Ashley Judd (50) Details über das kriminelle Gebaren des einstigen Filmmoguls ans Tageslicht und so den Weinstein-Skandal ins Rollen. In der Folge beschuldigte eine große Anzahl weiterer Frauen Weinstein, sie vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben. Im Mai 2018 stellte er sich der New Yorker Polizei. Aktuell ist er gegen Kautionsauflagen und mit elektronischer Fußfessel auf freien Fuß gesetzt...