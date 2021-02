Am Set des Films "Don't Look Up" soll es zu einem Unfall gekommen sein, bei dem sich Hollywood-Star Jennifer Lawrence verletzt hat.

Hollywood-Star Jennifer Lawrence (30, "Silver Linings") hat sich laut US-Medienberichten am Set des Netflix-Films "Don't Look Up" verletzt. Der von Adam McKay (52) inszenierte Film wird demnach derzeit in Brockton, Massachusetts, gedreht. Die Schauspielerin soll nach einer geplanten Explosion von herumfliegenden Splittern getroffen worden sein.

Der Zeitung "Boston Globe" zufolge wurde Lawrence verletzt, nachdem in einer Szene ein Mülleimer durch ein Fenster flog. Die 30-Jährige hatte den Bereich offenbar noch nicht verlassen. Die Dreharbeiten seien wegen Lawrence' Verletzung für einen Tag unterbrochen worden, heißt es weiter. Auch "Page Six" berichtet über den Unfall am Set. Demnach wurde die Schauspielerin angeblich von Glassplittern im Gesicht getroffen, ihr soll es aber gut gehen.

Film mit Starbesetzung

In dem Film, für den McKay auch das Drehbuch geschrieben hat, sollen auch andere Topstars wie Meryl Streep (71), Timothée Chalamet (25), Ariana Grande (27), Leonardo DiCaprio (46), Cate Blanchett (51) oder Jonah Hill (37) zu sehen sein. Über die Handlung von "Don't Look Up" ist bisher nicht viel bekannt, US-Medienberichten zufolge soll es in dem Streifen um zwei unbekannte Wissenschaftler gehen, gespielt von Lawrence und DiCaprio, die sich auf eine Medientour begeben, um die Menschheit vor einem sich nähernden Asteroiden zu warnen, der die Erde zerstören wird.