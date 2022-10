"Die Tribute von Panem" machte die damals 22-jährige Jennifer Lawrence zum Star. Der Ruhm führte bei ihr jedoch zum "Kontrollverlust".

Jennifer Lawrence' (32) kometenhafter Aufstieg war nicht leicht für sie zu verarbeiten. "Ich denke, ich habe die Kontrolle verloren", gab die Schauspielerin im Gespräch mit Francine Stock für die "Screen Talk"-Reihe des London Film Festivals zu, wie "Variety" berichtet. "Zwischen 'Die Tribute von Panem' und meinem Oscar-Triumph, wurde ich zu einer Art Ware, sodass ich das Gefühl hatte, dass jede Entscheidung eine Gruppenentscheidung war. Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich mich an die folgenden Jahre nicht erinnern, es war einfach ein Kontrollverlust", öffnete sich die 32-Jährige.

Mittlerweile habe Lawrence jedoch das Gefühl, ihre eigene Identität zurückerlangt zu haben. "Es fühlt sich das erste Mal seit Langem wieder persönlich an", erklärte sie.

Jennifer Lawrence wird für neuen Film zur Soldatin

Das Interview fand im Rahmen der Promo für ihren neuen Film "Causeway" statt. Lawrence spielt darin die Soldatin Lynsey, die nach ihrem Einsatz in Afghanistan an einem Schädel-Hirn-Trauma leidet, und Schwierigkeiten dabei hat, sich wieder an ihr ziviles Leben in den USA zu gewöhnen. Lawrence ist nicht nur als Hauptdarstellerin mit an Bord, sie gehört auch zum Produktionsteam des Films.

Die Arbeiten an "Causeway" begannen bereits 2019, wurden aufgrund der Corona-Pandemie jedoch lange Zeit ausgesetzt. In der Zwischenzeit heiratete Lawrence ihren jetzigen Ehemann Cooke Maroney und brachte Anfang 2022 ihr erstes Kind, Sohn Cy, zur Welt. Währenddessen arbeitete das Team von "Causeway" das Skript des Films weiter aus. Am 4. November 2022 soll der Streifen zu Apple TV+ kommen.