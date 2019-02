Seit Tagen wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Schauspielerin Jennifer Lawrence hat sich verlobt. Ihr Freund Cooke Maroney machte der 28-Jährigen einen Heiratsantrag. Lawrences Sprecher hat die Verlobung gegenüber dem US-Magazin "People" bestätigt. Die Gerüchte kamen auf, nachdem die beiden in einem französischen Restaurant im New Yorker Stadtteil Manhattan gesehen wurden und an Lawrences Hand ein mächtiger Ring funkelte. "Es schien so, als ob sie etwas zu feiern hätten und alle sprachen darüber. Der Ring war sehr auffällig. Sie saßen in einer Ecke des Restaurant. Sie trug ein süßes schwarzes Kleid mit weißen Punkten", sagte ein Beobachter dem US-Portal "Page Six".

Lawrence und Maroney sind seit Sommer 2018 ein Paar

Lawrence und Maroney sind seit vergangenem Juni ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über eine gemeinsame Freundin. Seitdem wurden sie immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen und machten dabei keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Zuneigung. Während ihrer Reisen nach Paris und Rom im Sommer wurden die beiden Händchen haltend von Fotografen abgelichtet. Zuletzt war Lawrence mit dem Regisseur Darren Aronofsky liiert, davor wenige Monate mit Coldplay-Sänger Chris Martin. Mit dem britischen Schauspieler Nicholas Hoult führte sie von 2011 bis 2014 eine Beziehung.

Maroney ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern kein Prominenter. Der 34-Jährige arbeitet in der New Yorker Gladstone Gallery als Kunsthändler und ist in der Kunstszene bestens vernetzt. Auch sein Vater war als Kunsthändler tätig, unter anderem beim Auktionshaus Christie's. Aufgewachsen ist Cooke Maroney allerdings auf einer Farm in Vermont - und vielleicht ist es genau diese bodenständige Herkunft, die ihn mit Jennifer Lawrence verbindet. Denn auch die Oscar-Preisträgerin stammt aus einer Kleinstadt in Kentucky und schätzt das einfach Leben mehr als jeden Hollywood-Glamour.

Quellen: "People"; "Page Six"; "Daily Mail"