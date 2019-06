Im Sommer 2018 sollen sie zusammengekommen sein, im Februar 2019 bestätigte ein Sprecher von Jennifer Lawrence (28, "Passengers") dann, dass die Schauspielerin und der Kunsthändler Cooke Maroney sich verlobt haben. Nun erklärte die Oscar-Preisträgerin, dass ihr die Entscheidung nicht schwer gefallen sei, als er um ihre Hand anhielt.

Auch wenn Lawrence keinen Hehl aus ihrer Beziehung macht, so spricht sie doch sehr selten über den Mann an ihrer Seite. Zumindest erzählte sie bei der Premiere von "X-Men: Dark Phoenix" gegenüber "Entertainment Tonight" nun, dass es eine "sehr, sehr einfache Entscheidung" gewesen sei. Auch den Grund für ihre Entschlossenheit gab sie an: "Nun, er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe." Wenn doch alles auf der Welt so einfach wäre...