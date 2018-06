Schauspielerin Jennifer Lawrence (27, "Red Sparrow") ist angeblich frisch verliebt. Sie soll sich in den 33-jährigen Cooke Maroney aus New York verguckt haben, wie das Klatschportal "Page Six" der "New York Post" berichtet. Er ist der Direktor der New Yorker Gladstone-Galerie. Einer Quelle zufolge, sollen sich die beiden durch Jude Laws (45, "King Arthur: Legend of the Sword") beste Freundin Laura Simpson kennengelernt haben. Die Beziehung läuft demnach bereits seit ein paar Wochen.

Erst im November letzten Jahres hatte sich die Oscarpreisträgerin von Regisseur Darren Aronofsky (49) getrennt. Auch mit Coldplay-Sänger Chris Martin (41) und Schauspieler Nicholas Hoult (28) war die Schauspielerin bereits zusammen.