von Laura Stunz Auch der höchste Stern am Hollywood-Himmel kann tief fallen. Das musste auch Jennifer Lawrence lernen. Jetzt feiert sie mit der Komödie "No Hard Feelings" nicht nur ihr Comedy-Debüt, sondern auch ihr Comeback.

Jennifer Lawrence zählt zu den größten Hollywood-Stars der heutigen Zeit. Im Alter von nur 20 Jahren feierte sie mit ihrer Hauptrolle im Independent-Film "Winter’s Bone" ihren Durchbruch, es folgten Rollen in Blockbuster wie "X-Men: Erste Entscheidung", "Die Tribute von Panem" und "Silver Linings". Für ihren Auftritt in letzterem Film an der Seite von Bradley Cooper gewann die heute 32-Jährige einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Lawrence legte eine wahnsinnige Karriere hin – ohne je eine Schauspielschule besucht zu haben. Doch irgendwann musste auch Lawrence lernen, mit Niederlagen umzugehen.

Nach Karrierehoch – Jennifer Lawrence fällt tief

In einem Interview mit "Vanity Fair" sprach die Schauspielerin über ihre größten Flop-Rollen – und die Zeit nach dem Ende der "Die Tribute von Panem"-Ära im Jahr 2015, die sie als die schwierigste Zeit ihrer Karriere bezeichnet. Denn sowohl der Horrorfilm "Mother!" mit Javier Bardem und Michelle Pfeiffer aus dem Jahr 2017, in dem Lawrence die Hauptrolle verkörperte, sowie der Spionagethriller "Red Sparrow" aus dem Jahr 2018, in dem die 32-Jährige in die Rolle einer gefährlichen Spionin schlüpft, wurden nach ihrem Kinostart stark kritisiert.

Für ihren Auftritt in "Mother!" erhielt Lawrence sogar die Goldene Himbeere, die Auszeichnung für die jeweils schlechteste Leistung des Filmjahres. Ihre Leistung in "Red Sparrow" kommentierte der "Spiegel" mit den Worten: "Jennifer Lawrence säuft in üblen Bond-Klischees ab".

Adele warnte sie vor: "Ich hätte auf sie hören sollen"

Ein noch größerer Flop war für Lawrence jedoch der Science-Fiction-Blockbuster "Passengers" aus dem Jahr 2015. Hier spielte sie an der Seite von "Jurassic World"-Star Chris Pratt die Hauptrolle einer Passagierin an Bord eines Raumschiffs, das Menschen zu einer Kolonie 60 Lichtjahre von der Erde entfernt transportiert. Die Geschichte dreht sich um die Beziehung der beiden Charaktere, nachdem sie versehentlich 90 Jahre zu früh von ihrem Zielort geweckt werden.

Die zwanghafte Liebesgeschichte, die aus ihrer Einsamkeit im All entsteht, wurde als "lustlos" und "inszeniert" bezeichnet. Ihr Auftritt darin gilt als eine ihrer am häufigsten kritisierten Arbeiten. Er habe "Bestürzung bei ihren Fans ausgelöst", sagte sie später zur "New York Times". Nur eine Person habe ihr bereits vor den Dreharbeiten von dem Projekt abgeraten: "Adele sagte mir, ich solle ihn nicht machen. Sie meinte: 'Ich habe das Gefühl, dass Weltraumfilme die neuen Vampirfilme sind.' Ich hätte auf sie hören sollen", reflektierte die Schauspielerin.

Comeback nach drei Jahren Pause

Zu "Vanity Fair" offenbarte Lawrence ihr Urteil über den Zeitraum zwischen 2015 und 2018 mit den Worten: "Ich glaube, jeder hatte die Nase voll von mir. Ich hatte von mir selbst die Nase voll". Bis dahin habe sie vor allem versucht , Menschen zu gefallen. Sie sagte: "Wenn ich arbeite, dann sind die Menschen nicht böse auf mich." Doch irgendwann kam sie an den Punkt, an dem diese Rechnung nicht mehr aufging. Sie habe nicht mehr gewusst, ob sie eine Rolle annahm, einfach um etwas zu tun zu haben, oder weil ihr ein Projekt wirklich gefiel, erzählt sie.

Als sie das verstand, zog sie sich zurück, wollte sich ein "wirkliches Leben" außerhalb der Filmwelt aufbauen. Ihre Pause dauerte drei Jahre an. Lawrence heiratete, wurde Mutter und kehrte 2021 mit Adam McKays "Don't Look Up" auf die Leinwand zurück. Ihr richtiges Comeback – und Comedy-Debüt – feiert die 32-Jährige jedoch erst jetzt mit ihrem Auftritt in der Komödie "No Hard Feelings". Darin verkörpert sie die 30-jährige Verführerin eines introvertierten 19-jährigen Mannes, die von dessen Eltern engagiert wird, um ihn endlich in Richtung des Erwachsenenleben zu bugsieren.

