Jennifer Lawrence reagiert auf Gerüchte, laut denen sie eine Affäre mit Liam Hemsworth gehabt haben soll. Diese seien kompletter Quatsch.

Jennifer Lawrence (32) hat im US-Fernsehen auf Gerüchte reagiert, laut denen sie angeblich eine Affäre mit Liam Hemsworth (33) gehabt haben soll. Alles Quatsch, wie die Schauspielerin bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" klarstellt.

Was war passiert?

Vor wenigen Monaten gab es unbestätigte Gerüchte, dass Miley Cyrus (30) angeblich mit dem Musikvideo zu ihrem Song "Flowers" gegen Jennifer Lawrence geschossen habe. Mancher Fan vermutete damals, dass die Schauspielerin etwas mit ihrem "Die Tribute von Panem"-Co-Star Liam Hemsworth gehabt haben könnte, während dieser mit Cyrus zusammen war. Die Sängerin und der Schauspieler führten über Jahre eine On-Off-Beziehung. Nach ihrer Hochzeit Ende 2018 folgte nur wenige Monate später im Sommer 2019 die Trennung.

"Nicht wahr, totales Gerücht"

Moderator Andy Cohen (55) erklärte nun in seiner Show, dass es Aufruhr rund um das Musikvideo gegeben habe, das angeblich ein "geheimes Techtelmechtel" Lawrences mit Hemsworth andeuten könnte. Liebend gerne gehe sie darauf ein, sagte Lawrence in einem Clip aus der Sendung, der unter anderem bei "Page Six" zu sehen ist. "Nicht wahr", entgegnete die 32-Jährige. "Nicht wahr, totales Gerücht", wiederholte sie noch einmal. Zwar hätten sie und Hemsworth sich einmalig geküsst, das sei aber Jahre nach der Trennung des Australiers und der US-Sängerin gewesen.

Cyrus trägt in dem Musikvideo ein goldenes Kleid. Fans hatten teilweise spekuliert, dass dies eine Anspielung auf ein ähnliches Kleid sein könnte, das Lawrence im Jahr 2012 bei der "Tribute von Panem"-Premiere getragen hatte, bei der sie in Los Angeles an der Seite ihrer Co-Stars Hemsworth und Josh Hutcherson (30) auftrat. Die Schauspielerin nehme an, dass es sich bei der Wahl des Outfits von Cyrus einfach um einen Zufall handle.