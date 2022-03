Jennifer Lopez ist mit dem Icon Award ausgezeichnet worden. In einer emotionalen Rede dankte die Sängerin ihren Fans.

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (52) kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Das Radionetzwerk iHeart ehrte die 52-Jährige bei den iHeartRadio Music Awards am Dienstagabend mit dem Icon Award. In einer emotionalen Rede dankte Lopez ihren Fans. "Ich weiß das alles sehr zu schätzen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass Awards das wichtigste für mich sind, aber das stimmt nicht. (...) Das ist nicht der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Ich mache es für euch."

Weiter sagte Lopez: "Wegen euch darf ich das machen, was ich liebe. Das ist ein großer Segen." Sie danke "allen, die zu einer Show kommen, einen Song streamen, einen Film schauen, mir folgen. Ihr habt es mir möglich gemacht, ein Leben zu leben, dass ich mir als junges Mädchen in der Bronx nicht hätte erträumen können", erklärte die Sängerin unter tosendem Applaus, der sie mehrmals dazu zwang, ihre Rede zu unterbrechen.

"Ich fange gerade erst an"

Im Publikum jubelten auch ihr Partner Ben Affleck (49) und sein zehnjähriger Sohn Samuel sowie Lopez' Tochter Emme (14) der Sängerin zu. "Lasst mich euch noch etwas sagen", schloss Lopez ihre Rede ab. "Ich fange gerade erst an."

Im Anschluss an ihre emotionale Dankesrede performte Jennifer Lopez ein Medley ihrer größten Hits. Die Sängerin war auf der Bühne von Dragqueens umgeben, die ihre größten Looks der vergangenen Jahre zeigten - von dem legendären grünen Versace-Look der Grammys im Jahr 2000 bis zu ihrem Outfit aus dem Musikvideo zu "Jenny From The Block".