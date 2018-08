Jeans-Stiefel, ein voluminöses weißes Hemd und eine riesige verspiegelte Sonnenbrille: Selten wurde ein Outfit im Internet so heiß diskutiert wie der jüngste Look von Jennifer Lopez. Die 49-Jährige spazierte vor wenigen Tagen durch New York und wurde in ihren Versace-Boots aus der Resort-Kollektion 2019 abgelichtet. Die Denim-Stiefel sind mit Schlaufen, Gesäßtaschen und Mini-Gürteln versehen - und sehen aus, als hätte J.Lo die Hosen heruntergelassen.

Eine besonders witzige Antwort auf den gewöhnungsbedürftigen Kleidungsstil von Jennifer Lopez fand der irische Comedian Senan Byrne. Der 31-Jährige fotografierte sich mit weißem Hemd und einer Jeanshose, die in den Knien sitzt. Auch Sonnenbrille und Handtasche dürfen nicht fehlen. Byrne stellte nicht nur den schrägen Look nach, sondern schuf daraus eine kleine Geschichte mit seiner Frau Lynsey und die geht so: Als Lynsey Byrne ihren Mann mit herabhängender Hose sieht, ist sie völlig entsetzt, packt ihren Koffer und verlässt das gemeinsame Haus. Senan versucht, sie aufzuhalten, doch die Tür fällt ins Schloss. Am Ende verliert er nicht nur seine Hose, sondern auch seine Frau. Und Schuld daran trägt sein miserables Outfit.

Celeste Barber veräppelt regelmäßig Prominente

Dass sich Menschen im Internet über die oft unnatürlichen Postings oder übertriebenen Klamotten Prominenter lustig machen, ist nicht neu. Eine, die das bis zur Perfektion betreibt, ist die Australierin Celeste Barber. Sie führt auf ihrem Instagram-Account regelmäßig vor, wie albern es ist, wenn Kim Kardashian im Bikini bäckt, Rita Ora nackt Klavier spielt oder Model Lara Stone oben ohne Wein serviert.

Senan Byrne postet seit vier Jahren regelmäßig Fotos, auf denen er Prominente veräppelt. Prinz Harry und seine Frau Meghan kamen ebenso schon vor wie Schauspieler Jake Gyllenhaal und "Star Wars"-Darsteller Alden Ehrenreich. Zu Beginn war es nur ein Spaß unter Freunden, inzwischen folgen ihm rund 67.000 Menschen auf Instagram. Das Outfit von Jennifer Lopez war für Byrne natürlich die perfekt Steilvorlage. Innerhalb weniger Tage markierten es über 17.000 Menschen mit "Gefällt mir" - so viel erhält der Comdian mit seinen normalen Postings in der Regel nicht.