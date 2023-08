Mit einem Textausschnitt ihres neuen Songs "Dear Ben...Pt II": Jennifer Lopez feiert den ersten Hochzeitstag mit Ben Affleck.

"Heute vor einem Jahr": Jennifer Lopez (54) feiert via "Instagram" ihren ersten Hochzeitstag mit Ben Affleck (51). Am 20. August 2022 hatten sich "Bennifer" das Jawort im Rahmen einer großen Party auf Afflecks Anwesen in Georgia gegeben. Einen guten Monat zuvor hatten die beiden Stars im kleinen Kreis in Las Vegas die Ringe getauscht.

Mrs. Affleck teilte auf Instagram zum Jahrestag zwei Bilder von der großen Feier. Auf einem trägt Ben Affleck seine frischgebackene Frau auf den Armen, beide strahlen um die Wette. Auf dem anderen Foto küssen sich die beiden, während im Hintergrund ein Feuerwerk hochgeht.

Jennifer Lopez enthüllt Textabschnitt aus "Dear Ben...Pt II"

Zu den Bildern stellte Jennifer Lopez einen Textausschnitt aus ihrem Song "Dear Ben...Pt II". Das Lied wird auf J. Lo neuem Album "This Is Me... Now" erscheinen, das noch in diesem Jahr herauskommen soll. Der Abschnitt lautet:

"Sitting here aloneLooking at my ring ringFeeling overwhelmedIt makes me wanna sing singHow did we end up hereWithout a rewindOh myThis is my life..."

"This Is Me... Now" ist die Fortsetzung des Albums "This Is Me", das im November 2002 erschienen ist. Auf der Platte war schon damals ein Song mit dem Titel "Dear Ben" enthalten. Jennifer Lopez und Ben Affleck waren bereits vor über zwanzig Jahren liiert. Heiratspläne gab es auch schon, doch "Bennifer" lösten ihre Verlobung im Januar 2004. 2021 kam es zum Liebes-Comeback.