Ben Affleck und Jennifer Lopez, hier in Venedig, haben am Wochenende mit Freunden und Familie ihre Hochzeit gefeiert.

Nach ihrer Hochzeit mit Ben Affleck gewährt Jennifer Lopez Blicke auf ihre Hochzeitslooks. Ihre Kleider beschreibt sie als "träumerisch".

Jennifer Lopez (53) lässt ihre Fans an ihrer Traumhochzeit mit Ben Affleck (50) teilhaben. "Erster Blick auf meine Hochzeitslooks", schrieb die Sängerin und Schauspielerin am 23. August bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das Lopez hinter einem Schleier zeigt und einen Eindruck von ihrem zauberhaften Make-up vermittelt. Dazu kündigte sie an, dass die Fans über den "On The JLo"-Newsletter bald weitere Einblicke erhalten sollen.

Die 53-Jährige hielt ihr Versprechen und zeigte wenig später in dem Newsletter mehrere enganliegende Kleider und die passenden Entwürfe mit tiefen Rückenausschnitten, die von dem Modedesigner Ralph Lauren (82) entworfen wurden. "Die Kleider waren träumerisch", schrieb Lopez und präsentierte sich in den traumhaften Looks. Gleichzeitig bedankte sich die Sängerin bei Lauren.

"Es war ein Traum" für Jennifer Lopez

Es sind die ersten offiziellen Bilder von der Hochzeit - und es sollen auch nicht die letzten Aufnahmen sein. "Ich werde sehr bald ein paar weitere Bilder und köstliche Details über unseren großen Tag teilen", heißt es in dem Newsletter weiter. Zuvor waren bisher - etwa von "Page Six" - nur Paparazzi-Aufnahmen verbreitet worden, die Lopez unter anderem mit meterlanger Schleppe zeigten.

Ben Affleck und Jennifer Lopez hatten am Wochenende noch einmal mit Familie und Freunden ihre Hochzeit gefeiert. Das Ganze sei "perfekt" für Lopez gewesen, verriet ein Insider dem US-Magazin "People". "Es war ein Traum für sie." Rund einen Monat zuvor hatten die beiden bereits im kleinen Kreis in Las Vegas geheiratet.