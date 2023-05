In einem Leoparden-Look von Valentino Couture zeigte sich Jennifer Lopez in New York.

Einen auffälligen Leoparden-Look wählte Jennifer Lopez, um für ihren neuen Film "The Mother" die Werbetrommel zu rühren.

Jennifer Lopez (53) befindet sich auf Promotion-Tour zu ihrem Film "The Mother", der am 12. Mai auf Netflix startet. Am Mittwoch (3. Mai) rührte sie in New York die Werbetrommel und wählte dafür einen auffälligen Leoparden-Look.

Das Kleid stammt von Valentino Couture

Zum gefleckten Mini-Kleid von Valentino Couture mit Fransen an den Ärmeln trug sie eine gemusterte Glitzer-Leggings, passende Leoparden-High-Heels und eine zierliche Handtasche mit Animal-Print. Die Stylisten Rob Zangardi und Mariel Haen zeichnen für den extravaganten Look verantwortlich, berichtet "Daily Mail".

J.Lo absolviert derzeit viele Termine, um für den Actionfilm "The Mother" zu werben. Auch auf ihrer Instagram-Seite gibt sie erste Einblicke in ihre herausfordernde Rolle als Auftragskillerin, die ihre Tochter beschützen will.

Guadalupe Lopez betete für die Reunion mit Ben Affleck

In New York besuchte sie die Talk-Sendung "Live! With Kelly and Michael" und die "Today"-Show. Im "Today"-Interview bekam die 53-Jährige Unterstützung von ihrer Mutter. Guadalupe Lopez (78) verriet, wie sehr sie auf ein Liebes-Comeback von Lopez und Schauspieler Ben Affleck (50) gehofft hatte: "Ich wusste, dass ihr immer wieder zusammenkommen würdet, weil ich 20 Jahre lang gebetet habe." Tatsächlich fand das Paar, das sich 2004 getrennt hatte, vor zwei Jahren wieder zueinander. 2022 heirateten die beiden Stars.