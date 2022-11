Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigen sich bei ihrer TikTok-Premiere glücklich wie nie. Mit dem Clip beteiligen sie sich an einer Challenge.

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) kuscheln in ihrem ersten gemeinsamen Video auf TikTok. J.Lo teilte den kurzen Clip mit ihren Followern. Sie ist ganz in Weiß gekleidet, er trägt einen grauen Pulli und kaut Kaugummi.

TikTok-Challenge mit Bennifer

Im Hintergrund hört man eine Stimme: "Guys I did it. I found the person that makes me the happiest I have ever been". Auf Deutsch bedeutet das sinngemäß so viel: "Leute, ich habe es geschafft. Ich habe die Person gefunden, die mich so glücklich macht wie noch nie".

Mit dem Video nehmen "Bennifer" Teil an einer gerade aktuellen TikTok-Challenge. Dabei umarmen sich Menschen zu dem "Guys I did it"-Zitat und zeigen der Welt ihre Liebsten.

Im Juli dieses Jahres gingen Jennifer Lopez und Ben Affleck in Las Vegas den Bund der Ehe ein - im zweiten Versuch. Die beiden Superstars waren bereits von 2002 bis 2004 liiert und sogar verlobt. Doch dann kam die Trennung.