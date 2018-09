Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") bekam jüngst prominente Unterstützung bei einem ihrer Konzerte. Gemeinsam mit Freund Alex Rodríguez (43) posierte sie backstage für ein Erinnerungsfoto mit bekannten Promi-Damen: Die Schauspielerinnen Jessica Alba (37) und Sofía Vergara (46) sowie die Sängerinnen Dua Lipa (23) und Becky G (21) sind extra nach Las Vegas gekommen!

"Lustiger Abend mit diesen Schönheiten... ach ja und Alex ist auch eine Schönheit", kommentierte J.Lo das Bild. In dem Post verrät die Sängerin auch das große Finale: Noch vier Auftritte stehen an, dann geht ihre erfolgreiche Vegas-Show "Jennifer Lopez: All I Have" am 29. September 2018 zu Ende. Die erste Show spielte sie im Januar 2016.