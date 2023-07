Viel Haut hat Jennifer Lopez an ihrem 54. Geburtstag gezeigt. Bei Instagram postete sie zu ihrem Ehrentag zwei Bilder in Dessous.

Jennifer Lopez hat sich zu ihrem 54. Geburtstag sehr sexy gezeigt. Auf Instagram teilte sie zwei Schnappschüsse von einem Dessous-Shooting.

Strahlend mit Sixpack

Sie trainiert fast täglich im Fitnessstudio - und zeigt das Ergebnis gerne der Welt. Aber nicht nur auf der Bühne performt sie gerne in knappen Outfits. Auch zu ihrem 54. Geburtstag am Montag (24. Juli) enthüllte J.Lo ihre Kurven und legte jede Menge Haut frei. Auf zwei Bildern, die sie von einem Shooting für die Dessous-Marke Intimissimi postete, beweist sie, dass auch in ihrem neuen Lebensjahr weiter mit sexy Auftritten zu rechnen ist. In einem weißen Spitzen-BH mit passendem Slip zeigte sie ihren trainierten Körper. "Bereit zum Feiern", meinte sie dazu.

Promi-Kolleginnen gratulieren

Digitale Glückwünsche sendeten auch zahlreiche Prominente wie Heidi Klum (50), die italienische Sängerin Laura Pausini (49) und Schauspielerin Selma Hayek (56), die ein gemeinsames Erinnerungsbild aus früheren Tagen postete. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday, J.Lo! Letzte Nacht, aus heiterem Himmel, habe ich dieses Bild gefunden. Ich schätze, es bedeutete, dass ich es an deinem besonderen Tag teilen muss. Es erinnerte mich an die Zeit, als sie sagten, wir würden es nicht schaffen."