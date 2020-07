Popstar Jennifer Lopez ("If You Had My Love") feiert am 24. Juli 2020 seinen 51. Geburtstag. Die Musikerin hat auf Instagram ihren Fans einen Post gewürdigt. Diese hatten aus der ganzen Welt Glückwünsche per Video geschickt, wie der elfminütige Clip in dem Posting zeigt.

"Vielen Dank für all eure Glückwünsche. Als ich mir sie alle angehört und angesehen habe, konnte ich nicht anders und musste an meinen letzten Geburtstag im vergangenen Sommer denken, den ich mit so vielen von euch feiern konnte", schreibt Lopez dazu. Dieses Jahr sei so anders, aber was sich nicht verändert habe, sei ihre Liebe zu allen. "Auch wenn sich die Welt so sehr verändert hat, ich werde euch alle immer lieben."

Ihr Partner, Ex-Baseballstar Alex Rodriguez (44), hinterließ ebenfalls Glückwünsche auf Instagram: "Jeder Moment mit dir ist magisch. Du bist die beste Partnerin, die beste Mutter und eine wunderbare Performerin. Ein Vorbild. Eine Heldin. Eine Inspiration", schrieb Rodriguez zu einem Clip mit vielen Bildern seiner Verlobten.

"Sie half mir sexy zu sein"

Auch prominente Freunde und Kollegen ließen es sich nicht nehmen und gratulierten der Sängerin auf Instagram. Schauspielerin Jessica Chastain (43) schrieb: "Es war wunderbar, mit ihr zu arbeiten. Ich war schüchtern und sie hat mir geholfen, sexy und stark zu wirken. Dieses Vorbild ist sie für viele Frauen auf der Welt." Dazu postete sie ein Cover des W Magazine, auf dem dem unter anderem J.Lo und sie selbst zu sehen waren. Auch Sängerin Rita Ora (29) und Tänzer Derek Hough (35) gratulierten ihr in ihren Instagram Stories.