Drei Monate liegt es nun schon zurück, dass Jennifer Lopez (50) und Shakira (43) in der Halbzeit des 54. Super Bowl die Bühne gemeinsam zum Beben gebracht haben. In ihrer Choreografie zu Hits wie "Jenny From The Block" und "Let's Get Loud" stecken jede Menge Trainingsstunden. Wie die erste gemeinsame Probe der beiden Musikgrößen aussah? Lopez hat bei Instagram einen Einblick gegeben.

Besonders amüsant: In einem der Videos holt sich Shakira, die durchaus für ihren sinnlichen Hüftschwung bekannt ist, Tanz-Tipps von ihrer Kollegin ab. "Ich mache das aus den Knien heraus", gibt Lopez der 43-Jährigen zu verstehen und wackelt dabei schwungvoll mit ihrem Hintern. Dann erklärt sie Shakira: "Das hat mir meine Mama beigebracht, als ich vier Jahre alt war."