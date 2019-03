Echt jetzt? Der amerikanische Profi-Tänzer Derek Hough (33) hat in der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verraten, dass sein "World of Dance"-Co-Star Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") des Öfteren mit ihrer Haarpracht zu kämpfen habe und sich deswegen ein extravagantes Sicherheitssystem für ihre Haar-Extensions zugelegt hat: "Sie hat ein eigenes Auto für ihre Haare. Es ist unglaublich", offenbarte der 33-Jährige. Dieser entdeckte nämlich ihren Land Rover am Set von "World of Dance" und erklärte, dass in dem Auto etliche Haarsträhnen von der Decke hingen.

Der Grund für die haarigen Schutzmaßnahmen war offenbar ein gemeinsamer Salsa, bei dem die beiden Tänzer ganz schön ins Schwitzen kamen: "Ich war auf ihr Haar getreten und riss es ihr vom Kopf", erklärte Hough.